Con la llegada de febrero, una de las dudas más frecuentes entre trabajadores y empleadores en México gira en torno al lunes 2 de febrero de 2026, aunque la fecha coincide con una celebración tradicional que es el Día de la Candelaria, su estatus como día de descanso ha generado confusión.

La respuesta no está ligada a costumbres religiosas, sino a lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) y al calendario oficial de días festivos.

De acuerdo con la legislación laboral vigente, el lunes 2 de febrero de 2026 será considerado día de descanso obligatorio en todo el país , aunque muchos lo asocian con el Día de la Candelaria, la razón legal del asueto es la conmemoración del Día de la Constitución, cuya fecha oficial es el 5 de febrero, sin embargo, la ley permite que este descanso se recorra al primer lunes del mes para favorecer fines de semana largos.

La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo lugar el 5 de febrero de 1917, pero la Ley Federal del Trabajo establece que su aniversario se descanse el primer lunes de febrero, sin importar en qué día de la semana caiga la efeméride. En 2026, el 5 de febrero será jueves, por lo que el descanso se traslada al lunes 2, generando un “puente” laboral.

Lee también: CFE confirma un importante corte de luz en este estado el jueves 22 de enero

El artículo 74 de la LFT reconoce este día como descanso obligatorio para la mayoría de las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, no obstante, existen excepciones para actividades esenciales o aquellas que requieren operación continua.

Para quienes deban laborar ese lunes, la ley también es clara. El artículo 75 de la LFT establece que el trabajo en un día de descanso obligatorio debe pagarse con una compensación especial: el salario normal correspondiente al día, más el doble adicional, en la práctica, esto significa un pago triple por la jornada realizada.

NA