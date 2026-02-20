Pacientes trasplantadas piden combatir tabúes que frenan la donación de órganos en México

Mujeres mexicanas que han sobrevivido gracias a un trasplante hicieron este viernes un llamado a derribar mitos y prejuicios que aún obstaculizan la donación de órganos en el país, donde alrededor de 18 mil 500 personas continúan en lista de espera para recibir un órgano o tejido, con el riñón como el más solicitado.

Entre ellas está Karla Rivas Mariscal, quien relató que su padecimiento no comenzó con dolor, sino con un agotamiento persistente, inflamación en las piernas y una fatiga que poco a poco limitó su vida cotidiana. El diagnóstico de insuficiencia renal la llevó a someterse a terapias de reemplazo, hasta que finalmente recibió un trasplante que, según sus palabras, le permitió “recuperar la tranquilidad y la posibilidad de planear el futuro”.

Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos

Durante un encuentro con especialistas y autoridades sanitarias con motivo del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora el 27 de febrero, la paciente explicó que la enfermedad no solo deterioró su salud física, sino que también impactó su bienestar emocional y el de su entorno familiar.

Datos del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) señalan que la mayoría de las personas en espera requieren un trasplante renal, seguido de córnea e hígado. Especialistas advierten que uno de los principales retos es la baja tasa de donación cadavérica, influida por desinformación y creencias erróneas.

Autoridades de salud reiteraron que promover una cultura de donación informada y solidaria puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de pacientes que dependen de este acto altruista para tener una nueva oportunidad.

“No es solo el paciente el que espera, es toda la familia la que vive en pausa”, dijo.

Además, relató que antes del trasplante su vida estaba marcada por limitaciones físicas, visitas constantes al hospital y el desgaste psicológico de no saber cuándo llegaría la llamada. Tras la cirugía, recuperó movilidad, energía y autonomía. “Es una segunda oportunidad”, afirmó.

Nancy Martínez, también receptora renal, vivió un proceso similar. La diagnosticaron con insuficiencia renal crónica hace 12 años, durante su embarazo.

Con el paso del tiempo comenzaron la debilidad persistente, episodios de presión arterial elevada y la necesidad de hemodiálisis durante seis meses antes de recibir un riñón donado por su hermano menor en diciembre de 2024.

“Mi hermano me regaló vida, me regaló más tiempo con mi hijo”, aseguró Nancy, quien hoy habla de proyectos y planes que había suspendido.

Mitos que aún pesan

Ambas coincidieron en que el mayor obstáculo no fue solo la enfermedad, sino los tabúes alrededor de la donación. “Yo tenía miedo”, reconoció Nancy. En su entorno, dijo, persisten creencias de que el donante se enfermará después o que el cuerpo no es tratado con respeto.

La directora del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), la Rosa Erro, explicó que alrededor del 60 % de los casos potenciales enfrentan negativa familiar, muchas veces por desinformación.

Entre los mitos más frecuentes están la creencia de que un paciente identificado como donante no será atendido con prioridad en urgencias o que existe tráfico de órganos.

Avances y desafíos

E n 2025 se realizaron más de 6 mil 500 trasplantes en el país, mientras la tasa de donación se mantuvo en 4,3 por millón de habitantes.

El doctor Luis Navarro, jefe de trasplantes del Centro Médico ABC, destacó que la cirugía ha evolucionado hacia técnicas de mínima invasión que reducen complicaciones y aceleran la recuperación.

Además, explicó que la sobrevida de un riñón trasplantado supera el 95 % a cinco años gracias a mejores estudios de compatibilidad y nuevos medicamentos inmunosupresores.

TG