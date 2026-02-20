Este año el periodo de Cuaresma arrancó el pasado 18 de febrero con la celebración del Miércoles de Ceniza. Esta es una de las temporadas más importantes para los fieles creyentes de la Iglesia católica rumbo a la Semana Santa, pues durante 40 días efectúan actividades de preparación para conmemorar la muerte, pasión y resurrección de Jesús.

Entre las costumbres clave de este periodo se encuentra prescindir del consumo de carnes rojas cada viernes. Esto conlleva un incremento en el consumo de pescado, alimento que en la antigüedad era considerado modesto y que posee una gran relevancia en diversos pasajes bíblicos donde Jesús realiza milagros, por lo que también es un símbolo de fe.

Sin embargo, en muchos creyentes se manifiesta la duda de si el pollo es uno de los alimentos que también debe excluirse de la dieta.

¿Se puede comer pollo los viernes de Cuaresma?

Históricamente, la carne roja ha sido considerada como una comida lujosa, propia de celebraciones y banquetes, por lo que, desde la perspectiva de la tradición, evitar su consumo representa renunciar a placeres terrenales.

El Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica no detalla qué especies deben evitarse; no obstante, la tradición eclesiástica ha interpretado que la abstinencia de carne abarca a todos los animales de sangre caliente, incluido el pollo.

En contraste, expertos en teología han señalado que la carne de pollo, al ser blanca, no está incluida como tal en la lista de alimentos que no deben ingerirse.

Así, el pollo se uniría al pescado, los mariscos y al pavo en la lista de las carnes que sí pueden consumirse durante la Cuaresma. Del lado contrario, las prohibidas para los creyentes son la carne de res, la carne de pato, la de ganso, cerdo, cordero, ciervo, cabra y jabalí.

Pese a esto, los animales que no deben comerse durante estas fechas es un tema de debate cada año, por lo que el consumo de carne de pollo en los viernes de cuaresma es una elección personal. Sin embargo, puedes acercarte al líder de la iglesia de tu comunidad si requieres orientación.

