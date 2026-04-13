Estos son los 3 fraudes bancarios que más afectan a los adultos mayores

Los adultos mayores concentran alrededor del 32% de las quejas por posibles fraudes en el sistema financiero en México, informó el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado.

En conferencia de prensa con motivo de la renovación del protocolo para la atención a adultos mayores de Santander, el funcionario detalló que del total de 112 mil reclamaciones registradas en el organismo, poco más de 30 mil corresponden a personas de la tercera edad, de acuerdo con datos del organismo.

¿Qué fraudes bancarios se registran más entre los adultos mayores?

El funcionario explicó que la principal queja en este segmento es por cargos y consumos no reconocidos. A diferencia de otros grupos de edad, estos casos se relacionan principalmente con engaños y no con errores operativos.

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Precisó que el fraude mediante llamadas telefónicas, conocido como ingeniería social , es el mecanismo más frecuente en este tipo de casos.

Rosado señaló que también se identifican fraudes en cajeros automáticos, como el intercambio de tarjetas, así como el uso indebido de productos financieros por parte de personas cercanas al usuario.

Indicó que el entorno familiar o de cuidadores puede estar involucrado en algunos caso s, cuando se utilizan tarjetas sin autorización del titular.

El presidente de la Condusef añadió que los adultos mayores presentan un perfil transaccional más estable en comparación con otros segmentos, lo que influye en la detección de movimientos irregulares por parte de las instituciones financieras.

La semana pasada, se dio a conocer que l as reclamaciones contra la banca en México repuntaron 10.1% el año pasado a tasa anual, al alcanzar un total de 7 millones 235 mil 597 casos, de acuerdo con datos de la Condusef.

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Adultos mayores requieren atención diferenciada

Las personas adultas mayores requieren una atención diferenciada, más cercana y cuidadosa dentro del sistema financiero, afirmó el director general de Santander México, Felipe García Ascencio.

El directivo señaló que actualmente más de 1.3 millones de clientes del banco tienen más de 60 años, un grupo que ha mostrado un crecimiento relevante en los últimos años y que representa una prioridad en la estrategia de atención.

JM