La capacidad de México para afrontar amenazas para la paz, la seguridad y la democracia se ha ido erosionando en los últimos seis años. Y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se ha convertido en una nueva amenaza para la paz mexicana.

Esta conclusión se desprende de la publicación de la última versión del Índice Normandía desarrollado por el Servicio de Información del Parlamento Europeo y la comparación de la información ahí presentada con los datos divulgados desde la edición 2020, en la que por vez primera se dedicó un apartado de evaluación a México.

"Los resultados del ejercicio de 2025 sugieren que el nivel de amenazas para la paz es el más alto desde que se creó el índice, lo que confirma la tendencia a la baja en la seguridad mundial como consecuencia de los conflictos, la rivalidad geopolítica, la creciente militarización y las amenazas híbridas".

Las conclusiones del informe se basan en datos recopilados en 2024 y 2025 y utilizados para comparar la paz entre naciones y regiones, en función de las capacidades de los Estados para abordar y evitar un posible deterioro ante nueve amenazas potenciales, entre ellas inseguridad energética, crisis económicas y criminalidad.

Como resultado del examen de las amenazas y sus variantes, México aparece en el informe 2025 en el escalafón 101 de 138 países, posicionados de mayor a menor capacidad de respuesta. Los datos suponen una pérdida de cinco escaños en comparación con el reporte 2024 y de 32 puestos si se toma como referente el informe de 2020, en el que México figura en el lugar 69.

"México sigue padeciendo altos niveles de conflicto violento y delincuencia. Sigue siendo uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas y los defensores de los derechos humanos", señala el índice.

"Los altos niveles de homicidios reflejan las tendencias de la violencia relacionada con el crimen organizado, porque los grupos criminales luchan por el control de las rutas de contrabando". Señala que entre 25% y 50% del total de homicidios denunciados por el gobierno mexicano estarían probablemente relacionados con el crimen organizado.

Al abordar las amenazas nuevas e híbridas para la seguridad de México, el documento hace referencia a las políticas del presidente estadounidense. "La segunda administración Trump ha pedido la 'eliminación total' de los cárteles de la droga, ha declarado una emergencia nacional en su frontera sur relacionada con el tráfico de drogas y la migración no autorizada, y ha impuesto un arancel de 25 % a México (...) EU ha ampliado su presencia militar en la frontera sur y, según se informa, ha emitido una directiva que permitiría la acción militar estadounidense contra los cárteles de la droga designados como grupos terroristas, incluso en México".

Citando a Europol, señala que los criminales mexicanos y redes delictivas con sede en la UE están cooperando en el tráfico de drogas desde América Latina hacia la UE, en un contexto en el que la oferta mundial de cocaína está en niveles récord.

El Índice Normandía, del Servicio de Información del Parlamento Europeo, es elaborado anualmente desde 2019 y se diferencia de otros al tener como enfoque principal la estrategia de acción exterior de la UE, la cual va más allá del ejercicio clásico de evaluación de amenazas, al incluir cuestiones pendientes y emergentes.

"Los cambios hacia el proteccionismo representan profunda amenaza para la paz, estabilidad y prosperidad mundiales, ya que las relaciones de interdependencia construidas a través del comercio abierto se desmoronan lentamente", escribe en el prólogo Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo.

"En nuestro mundo interconectado, sabemos que los conflictos rara vez se limitan al área geográfica en la que tienen lugar. Las guerras actuales tienen cada vez más repercusiones humanas, materiales y políticas a nivel mundial, que se extienden por todos los continentes y dan forma al orden internacional".

