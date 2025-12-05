ONU aprueba por primera vez una iniciativa de México sobre armas nucleares

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución presentada por México para evitar que armas nucleares sean controladas por la inteligencia artificial (IA).

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que la Asamblea General de la ONU también aprobó otras resoluciones sobre desarme nuclear que México presentó, "en conveniencia con su posición histórica".

Destacó que el apoyo mayoritario a la resolución mexicana muestra el interés de los miembros de la ONU en continuar esta discusión y encontrar soluciones a este problema.

Fue aprobada por 118 votos a favor, 9 en contra y 44 abstenciones.

"Por vez primera en su historia, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esta semana una resolución presentada y promovida por México sobre el desafío y preocupación que representa la posible utilización de inteligencia artificial en las armas nucleares, al incrementar el riesgo de detonaciones accidentales o de decisiones no autorizadas por seres humanos", resaltó la SRE.

Te puede interesar: Sheinbaum en sorteo del Mundial 2026 proyecta liderazgo: Concamin

Relaciones Exteriores señaló que la aprobación de la iniciativa refleja el interés de la comunidad internacional por mantener al ser humano en el centro de las políticas públicas sobre seguridad.

Apuntó que también subraya la necesidad de continuar con el análisis de las implicaciones y consecuencias de la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito militar, desde una perspectiva humanitaria y ética en apego al Derecho Internacional.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV