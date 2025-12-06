Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 6 de diciembre informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Lunes 8 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Martes 9 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Miércoles 10 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Viernes 12 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 9Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos