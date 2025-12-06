Sábado, 06 de Diciembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 6 de diciembre informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Lunes 8 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 10 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Viernes 12 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 9

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

