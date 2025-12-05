Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), informó que en el marco del sorteo del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Washington, la Presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para abordar temas de la agenda internacional, y definir la forma en cómo se seguirá trabajando juntos los tres países.

En conferencia de prensa, la titular de la Segob detalló que las reuniones de la Mandataria federal serán breves.

"En el marco de este evento, la Presidenta Sheinbaum se reunirá brevemente por separado con sus homólogos para abordar temas de la agenda internacional. Ella ha comentado el interés que tiene de hablar sobre los temas que les competen para ver, en el caso del presidente y el primer ministro, para ver cómo seguimos trabajando juntos los tres", dijo Rodríguez.

La titular de Gobernación indicó que tras reunirse con el presidente estadounidense y con el primer ministro canadiense y previo a su regreso a México se encontrará con connacionales que viven y trabajan en la Unión Americana.

Sheinbaum regresa este mismo viernes a México

"Previo a su retorno este viernes también sostendrá, un encuentro con hermanas y hermanos migrantes residentes en Estados Unidos que migraron en búsqueda de mayores oportunidades de desarrollo y quienes aportan mucho a nuestra nación, son nuestros héroes y heroínas ".

Te puede interesar: Estos son los pasos para entender el sorteo del Mundial 2026

Recordó que mañana sábado, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezará en el Zócalo de la Ciudad de México la celebración de siete años de la llegada de la llamada Cuarta Transformación a la Presidencia de la República.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV