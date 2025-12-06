Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 6 de diciembre anticipa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 77%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

