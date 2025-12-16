Becas Bienestar: Este es el último día de pago para los estudiantes en 2025

A lo largo del presente mes de diciembre, los estudiantes que forman parte de las Becas Bienestar, ya sea de la Rita Cetina, Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro, están recibiendo el último pago del año 2025, por lo que es obligatorio estar pendientes de la fecha a partir de la cual pueden acudir al banco, así como la cantidad exacta que recibirán, para evitar problemas a la hora de cobrar.

Según la información oficial, estos programas, que forman parte de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, las becas se distribuyen durante 10 de los 12 meses del año. Sin embargo, no se realiza ningún pago de becas en los meses de julio y agosto, aunque sí hay para el mes de diciembre, ya que en el presente mes se entrega el dinero del bimestre con noviembre.

Es importante que los beneficiarios de estas becas consideren que las fechas de los depósitos no son necesariamente mensuales. Estas se informan exclusivamente a través de los canales oficiales o por los coordinadores de los programas.

Una vez que los becarios que son notificados sobre la recepción de su beca, se les pagará mediante el Banco del Bienestar.

Este es el último día de pago para los estudiantes de las Becas Bienestar en 2025

El primer pago a los beneficiarios de las distintas Becas Bienestar se realizó en febrero; el segundo, en abril; el tercero, en junio; el cuarto, en octubre; y el quinto y actual, en diciembre.

Las familias con estudiantes en educación básica forman parte de la Beca Rita Cetina y reciben mil 900 pesos por periodo, más 700 por cada hijo adicional en secundaria. Los estudiantes de preparatoria son beneficiados por la Beca Benito Juárez, cuyo monto es de mil 900 pesos. Para el nivel superior, corresponde la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, con un apoyo de 5 mil 800 pesos.

A inicios de este mes, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció en "La Mañanera" desde Palacio Nacional que los pagos comenzaron el jueves 4 de diciembre y continuarán hasta el día 18, siendo esta la fecha final de dispersión. Para verificar el día exacto de su depósito, los beneficiarios pueden consultar el calendario oficial publicado en las redes sociales del coordinador de las becas, Julio León.

X / @Julio_LeonT

El último día de pago es este jueves 18 de diciembre. No obstante, los beneficiarios que poseen una tarjeta bancaria pueden disponer del monto cualquier día después de esta fecha.

El pago se efectuará en el día indicado en el calendario.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Pensión Bienestar: fecha probable en la que iniciarían los pagos de enero 2026

OF