Ante la alta capacidad de contagio de la Influenza H3N2 en México, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich , hizo un llamado para que la población se proteja y decida vacunarse. Además, afirmó que el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) podrá emitir incapacidades para las y los trabajadores en caso de que presenten síntomas de esta cepa.

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum , el funcionario explicó que esta variante, conocida mediáticamente como "supergripa" y que actualmente circula en Europa y Estados Unidos, no es una cepa distinta a las ya consideradas en la vacuna disponible en México, por lo que la población vacunada cuenta con protección suficiente.

Kershenobich subrayó que la principal característica de esta variante es su mayor capacidad de contagio, aunque aclaró que responde adecuadamente al tratamiento habitual contra la influenza, incluido el antiviral oseltamivir, cuyo abasto está garantizado en el sistema de salud público.

" No representa en este momento ningún problema para el país, es nada más estar pendiente con vigilancia epidemiológica ", afirmó.

El titular de Salud destacó que México cuenta con dosis suficientes de la vacuna contra la influenza para atender a la población en riesgo y recordó que la inmunización no solo reduce la posibilidad de contagio, sino que previene casos graves y hospitalizaciones, lo que permite mantener controlada la enfermedad durante la temporada invernal.

En ese sentido, detalló que la vacuna utilizada en el país, denominada Mexinvac, se produce completamente en México y se aplica desde 2024, lo que fortalece la capacidad nacional de respuesta ante brotes de esta enfermedad.

Añadió que el número de casos registrados por influenza hasta ahora es similar al de 2024, año en el que la enfermedad se mantuvo bajo control gracias a la vacunación.

El secretario precisó que deben vacunarse todas las niñas y niños de entre seis meses y cinco años de edad, así como las personas de 60 años o más.

Incapacidad del IMSS

El titular de Salud, declaró además que las y los trabajadores que resulten contagiados de esta nueva cepa, podrán solicitar incapacidad en sus empleos .

" Se le da incapacidad, y es muy importante mencionar [...] estamos tratando de vacunar en centros de trabajo de reforzar que los trabajadores acudan, precisamente para tratar de evitar que se incapaciten ", declaró.

El funcionario no detalló, sin embargo, la cantidad de días que las y los trabajadores podrían incapacitarse en caso de presentar Influenza H3N2.

Con información de EFE.

