La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el pasado domingo 7 de junio la presentación oficial de Olinia, el nuevo vehículo eléctrico impulsado por el Gobierno de México y desarrollado con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

El evento se realizó en Zumpango, Estado de México, donde la mandataria destacó que el proyecto representa mucho más que la fabricación de un automóvil.

“Olinia no es solo un vehículo eléctrico, es una idea sencilla, pero muy poderosa: que la inteligencia y la creatividad de los jóvenes mexicanos pueden convertirse en innovación y bienestar para nuestro pueblo”, afirmó durante la presentación.

El nombre del proyecto proviene de la palabra náhuatl "Olinia", que significa movimiento.

¿Qué es Olinia y para qué fue diseñado?

De acuerdo con el equipo responsable del proyecto, Olinia fue concebido como un vehículo eléctrico destinado principalmente a trayectos urbanos.

La unidad alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, una característica que, según sus desarrolladores, responde a las necesidades de movilidad dentro de las ciudades mexicanas.

Además, cuenta con una batería diseñada para enfrentar las pendientes características de diversas zonas urbanas del país y ofrecer una autonomía suficiente para completar una jornada laboral de entre 8 y 12 horas. Otro detalle destacado es que cada vehículo incluye una llanta de refacción instalada en la parte trasera.

ESPECIAL/GOBIERNODEMEXICO

Capacidad para seis pasajeros y accesibilidad

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la presentación fue la capacidad de transporte de la unidad. El Gobierno de México explicó que Olinia puede trasladar hasta seis personas sentadas, todas con cinturón de seguridad.

El diseño también incorpora diversas agarraderas similares a las que suelen encontrarse en las combis utilizadas en el transporte colectivo. Asimismo, el proyecto contempla criterios de accesibilidad para garantizar el derecho universal a la movilidad.

Según los desarrolladores, la configuración interior permite que personas que utilizan silla de ruedas puedan viajar con mayor facilidad.

Así funciona la batería del auto eléctrico mexicano

La investigadora Imelda Vega, integrante del equipo de desarrollo, explicó que Olinia opera mediante una batería de 14.5 kilowatts, ubicada entre las ruedas traseras. Uno de los principales argumentos del proyecto es la reducción de costos de operación frente a otros medios de transporte.

De acuerdo con las estimaciones presentadas, mientras un automóvil convencional consume aproximadamente 2.40 pesos por kilómetro en gasolina y una motocicleta alrededor de 1 peso por kilómetro, Olinia tendría un costo operativo de apenas 49 centavos por kilómetro.

La batería requiere entre cuatro y ocho horas para completar una recarga, dependiendo de las condiciones de uso y del sistema de carga empleado. Según la información compartida durante el evento, este ahorro permitiría generar beneficios económicos significativos para los usuarios.

“Esto implica un ahorro de hasta 50 mil pesos al año solo en combustible, por lo que Olinia se terminará pagando con el ahorro que genera”, señaló la investigadora del Instituto Tecnológico de Puebla.

¿Cuánto costará Olinia?

El coordinador del proyecto, Roberto Capuano, confirmó que el vehículo tendrá un precio inicial de 150 mil pesos. Aunque el interés por la unidad comenzó desde su presentación, las primeras entregas no están previstas de inmediato.

El Gobierno de México estima que las primeras unidades estarán disponibles hasta el verano de 2027. Las personas interesadas podrán registrarse en una lista de espera proporcionando datos como nombre, correo electrónico, número telefónico y ciudad de residencia.

Olinia Cargo: el siguiente paso del proyecto

Durante el anuncio también se adelantó información sobre una futura expansión de la plataforma. Roberto Capuano informó que después de la celebración del Mundial 2026, se presentará Olinia Cargo, una versión especializada para el transporte de mercancías.

La nueva unidad estará enfocada en atender las necesidades logísticas de comunidades y pueblos mexicanos.

Un proyecto con participación internacional y visión nacional

El desarrollo de Olinia contó con la colaboración de especialistas y empresas provenientes de México, China, Estados Unidos, India y Alemania. Sin embargo, los responsables del proyecto señalaron que el objetivo a largo plazo es incrementar progresivamente la participación nacional en la fabricación del vehículo.

La meta planteada es que para el año 2030, el 75 por ciento de los componentes de Olinia sean de fabricación mexicana. Capuano explicó que la estrategia no busca aislar a México de la industria global, sino fortalecer capacidades propias mediante la colaboración internacional.

Además, detalló que Olinia operará como una empresa mexicana con participación mixta, combinando inversión gubernamental, capital privado y socios industriales.

La presentación de Olinia marca uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno de México en materia de movilidad eléctrica. Con una propuesta enfocada en trayectos urbanos, ahorro operativo y accesibilidad, el vehículo busca posicionarse como una alternativa desarrollada en el país para atender las necesidades de transporte de miles de personas.

Mientras avanzan los trabajos de producción y se prepara la llegada de las primeras unidades, el proyecto también se perfila como una apuesta por el fortalecimiento de la industria nacional, la innovación tecnológica y la colaboración entre instituciones mexicanas y socios internacionales.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

