Cada Día de las Madres, las calles de Guadalajara y de todo México se llenan de ofertas deslumbrantes que nos invitan a gastar sin medida alguna. Sin embargo, en medio del frenesí comercial y la publicidad constante, resuena una expresión que ha pasado de generación en generación, invitándonos a una profunda reflexión financiera y emocional.

La famosa frase "regale afecto, no lo compre" no es un simple dicho popular que surgió de la nada, sino el resultado de una exitosa campaña gubernamental . Nació a principios de la década de los ochenta, específicamente entre los años 1981 y 1982, como una iniciativa directa del entonces Instituto Nacional del Consumidor (INCO).

El qué de esta fascinante historia es muy claro: la intención era frenar el consumismo desmedido que asfixiaba a las familias mexicanas durante las festividades más importantes . A través de pegajosos comerciales de televisión y radio, el gobierno buscaba educar a la población sobre el verdadero valor de las relaciones humanas frente a la presión de las tiendas.

¿Quién y por qué popularizó esta campaña a nivel nacional?

Con el paso del tiempo, el INCO evolucionó y sus funciones principales fueron absorbidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), entidad que mantuvo vivo el espíritu del mensaje. La campaña se volvió un auténtico ícono cultural porque atacaba un problema real y cotidiano: el endeudamiento extremo de los ciudadanos en fechas clave del calendario .

El porqué de esta inteligente estrategia radicaba en la urgente necesidad de promover un consumo responsable y verdaderamente consciente. Las autoridades notaron que, en su afán por demostrar amor incondicional, los mexicanos recurrían a créditos impagables, confundiendo el cariño genuino con el alto valor monetario de un obsequio de lujo .

El cómo se logró transmitir este mensaje fue a través de una pedagogía pública constante, empática y muy cercana a la gente. Los spots mostraban situaciones cotidianas donde un abrazo sincero, una carta o tiempo de calidad superaban con creces a cualquier electrodoméstico costoso, cambiando la perspectiva de miles de hogares en el país.

Tips infalibles para aplicar el "regale afecto" este 10 de mayo

Hoy en día, el algoritmo de nuestras redes sociales nos bombardea sin piedad con productos novedosos, haciendo que este mensaje clásico sea más relevante que nunca. Para evitar caer en la trampa del consumismo este 10 de mayo, es fundamental recordar en todo momento que el amor verdadero no se mide en la etiqueta del precio .

Aquí te dejamos una lista de tips rápidos para celebrar a mamá aplicando la filosofía histórica de la Profeco:

• Crea experiencias memorables: Un desayuno sorpresa o un paseo valen más que un objeto.

• Hazlo tú mismo: Las manualidades o cartas tienen un valor incalculable.

• Regala tu tiempo: Dedica el día a escucharla.

Implementar estas sencillas acciones no solo protege tu economía personal a corto y largo plazo, sino que fortalece los vínculos familiares de una manera mucho más auténtica. Al final del día, los objetos materiales se desgastan o pasan de moda rápidamente, pero los recuerdos construidos con atención y cariño perduran para siempre en la memoria.

Como editores expertos en El Informador, te invitamos a rescatar esta valiosa lección del pasado y aplicarla de forma inteligente en tu presente. Este Día de las Madres, atrévete a romper el molde comercial tradicional, cuida tus finanzas personales y, sobre todo, recuerda siempre la regla de oro: regale afecto, no lo compre.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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