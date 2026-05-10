Al pensar en el Día de las Madres, las flores, los chocolates y los regalos suelen dirigirse casi exclusivamente a las mamás jóvenes, pero existe una figura central que merece exactamente el mismo reconocimiento. Las abuelas mexicanas han dejado de ser solo visitas de fin de semana para convertirse en auténticas co-protagonistas de la familia actual.

En ciudades dinámicas y de rápido crecimiento como Guadalajara, el acelerado ritmo de vida exige que ambos padres trabajen, cambiando por completo las reglas del juego. Aquí es donde las abuelas de Jalisco y de todo el país entran en acción, asumiendo un rol vital que sostiene la economía y la estabilidad emocional del hogar.

Las cifras detrás del amor incondicional

¿Por qué es tan crucial su papel en la actualidad? Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 55% de los niños de madres que trabajan son cuidados por sus abuelos . Esto demuestra claramente que su aportación trasciende lo afectivo y se convierte en un soporte social y económico indispensable.

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Esta valiosa crianza compartida permite que miles de mujeres puedan desarrollarse profesionalmente sin el constante temor de dejar a sus hijos en manos desconocidas. Las abuelas no solo cuidan la integridad física, sino que educan, transmiten valores profundos y mantienen vivas las tradiciones familiares con una paciencia inigualable.

Además, su presencia constante y amorosa brinda a los niños un sentido de pertenencia y una seguridad emocional verdaderamente únicos. Los expertos en psicología infantil coinciden en que los pequeños que crecen cerca de sus abuelas desarrollan mayor empatía, inteligencia emocional y resiliencia ante los retos diarios.

Tips rápidos para honrar a tu abuela hoy

Si te preguntas cómo devolverles un poco de todo lo inmenso que nos dan a diario, aquí tienes algunas ideas prácticas y muy sencillas para hacerlas sentir verdaderamente especiales durante este día de celebración:

- Regala tiempo de calidad ininterrumpido: Más allá de comprar un obsequio material costoso, siéntate a escuchar sus anécdotas e historias; su mayor alegría es compartir momentos reales contigo sin las prisas del celular.

- Reconoce su esfuerzo públicamente: Agradécele frente a toda la familia reunida por las innumerables veces que te cuidó con amor o preparó tu comida favorita cuando tus padres no estaban presentes.

- Ofrécele un día totalmente libre de cuidados: Hoy es su turno exclusivo de ser consentida; asume tú todas las tareas del hogar y asegúrate de que ella solo se dedique a descansar y disfrutar.

Un homenaje necesario desde nuestra trinchera

En El Informador sabemos perfectamente que las familias tapatías están construidas sobre el esfuerzo incansable y silencioso de estas grandes mujeres. Este 10 de mayo, te invitamos a mirar a tu abuela no solo como la consentidora oficial, sino como la heroína absoluta que hace posible el equilibrio de tu hogar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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