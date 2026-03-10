La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase I de contingencia ambiental por ozono este martes 10 de marzo en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que se registraran altos niveles de contaminación atmosférica.

De acuerdo con la autoridad ambiental, alrededor de las 16:00 horas se detectó una concentración máxima de 159 partes por billón (ppb) de ozono en la estación de monitoreo ubicada en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, situada en el municipio de Naucalpan de Juárez.

La CAMe explicó que el incremento en los niveles de contaminación se debe a la intensificación de un sistema anticiclónico que ha afectado al centro del país durante varios días. Esta condición generó estabilidad atmosférica, vientos débiles y retraso en la formación de nubosidad, lo que permitió una mayor radiación solar y favoreció la acumulación de contaminantes precursores del ozono.

Además, las temperaturas cercanas a los 28 grados Celsius contribuyeron a que la calidad del aire alcanzara niveles considerados muy malos, por lo que se determinó activar las medidas previstas en los programas de contingencia ambiental.

Doble Hoy No Circula para este miércoles 11 de marzo

Como parte de estas acciones, se implementó el programa Doble Hoy No Circula para este miércoles 11 de marzo , con el objetivo de disminuir la emisión de contaminantes y reducir la exposición de la población al aire contaminado.

Entre las restricciones destacan la suspensión de circulación para vehículos con holograma 2, así como para autos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. También deberán detener su circulación los vehículos con holograma 0 y 00 con engomado rojo y terminación de placa 3 o 4.

Las restricciones aplicarán de las 05:00 a las 22:00 horas, además de limitaciones para vehículos de carga, unidades de reparto de gas LP y taxis que coincidan con los criterios establecidos.

Las autoridades recomendaron a la población reducir actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor radiación solar, y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre la evolución de la calidad del aire.

EE