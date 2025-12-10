Nueva Tarjeta Virtual de Movilidad en CDMX: ¿Dónde se podrá usar y cómo obtenerla?

Como parte de un proceso de modernización del sistema de transporte, el Gobierno de la Ciudad de México anunció el lanzamiento de la nueva Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) en formato digital, una herramienta que permitirá a los usuarios pagar sus viajes directamente desde el celular.

De acuerdo con el informe oficial, la Tarjeta de Movilidad digital ya se encuentra disponible desde este martes a través de la aplicación oficial de la ciudad, App CDMX.

Esta iniciativa busca ofrecer una alternativa a quienes no cuentan con tarjeta física, especialmente de cara al Mundial de 2026, evento que atraerá a miles de visitantes a la capital . Con ello, se pretende facilitar el acceso al transporte público de una manera más rápida, segura y eficiente.

¿Cómo funciona la tarjeta de movilidad digital?

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, Ángel Tamariz, explicó que la tarjeta puede recargarse mediante pagos con tarjeta de crédito o débito, así como a través de la App CDMX o el sistema CoDi.

Una vez que cuentes con saldo, podrás utilizar tu celular del mismo modo que una tarjeta física, acercándolo al validador para ingresar a los torniquetes.

Además, los usuarios podrán consultar su saldo en tiempo real, verificar rutas, frecuencias de los distintos sistemas de transporte y ubicar unidades en circulación desde su dispositivo móvil.

Tamariz destacó que esta versión digital no sustituye a la tarjeta tradicional, sino que funciona como un complemento para ampliar las opciones de pago.

¿En qué transportes públicos se podrá usar la tarjeta digital?

Según informaron las autoridades, el sistema de pago desde el celular ya está habilitado en los siguientes medios de transporte:

Metro

Metrobús

Cablebús

Trolebús

Tren Ligero

Por ahora, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) aún no forma parte del sistema digital, aunque se prevé que se incorpore durante los primeros meses de 2026.

¿Cómo obtener la tarjeta de movilidad digital?

El Gobierno capitalino compartió los pasos a seguir para activar la tarjeta digital desde el celular:

Inicia sesión en la App CDMX con tu cuenta de Llave CDMX. Ve a la sección “Recarga Tarjeta”. Activa el NFC de tu smartphone. Habilita tu tarjeta virtual. Realiza un primer pago de activación por $15 pesos con tarjeta de crédito, débito o CoDi.

¿En qué dispositivos está disponible la tarjeta digital?

Hasta el momento, esta función solo está disponible para usuarios con teléfonos Android o Huawei. No obstante, las autoridades señalaron que se trabaja para extender el servicio a dispositivos iPhone y otros sistemas operativos en el corto plazo.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, esta innovación forma parte de la estrategia para construir un modelo de movilidad inteligente, que permita a los usuarios organizar sus traslados , pagar sus viajes y consultar información del transporte público directamente desde su celular.

La Tarjeta de Movilidad Integrada en formato digital representa un avance importante en la modernización del transporte público de la CDMX , al facilitar los pagos, reducir el uso de efectivo y mejorar la experiencia de millones de usuarios, especialmente ante la llegada de grandes eventos internacionales como el Mundial 2026.

���� ¡Ahora tu transporte en CDMX cabe en el celular!

La Tarjeta MI ya tiene versión digital: desde la App CDMX puedes activar tu tarjeta virtual, recargar saldo y usar tu celular como pase para el Metro, Metrobús, Cablebús, etc.

Ojo: para RTP no está disponible, pero muy pronto pic.twitter.com/kBDBw5i7ou— Agencia Digital de Innovación Pública (@LaAgenciaCDMX) December 9, 2025

