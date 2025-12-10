Requisitos, costos y cómo tramitar el pasaporte por WhatsApp

El pasaporte mexicano es un documento fundamental para quienes planean viajar al extranjero, ya que acredita la identidad y nacionalidad de los ciudadanos, que a diferencia de la visa, su trámite suele ser más sencillo y con bajas probabilidades de rechazo. Para obtenerlo, únicamente se requiere presentar la solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y cubrir el costo correspondiente según la vigencia elegida.

Con el fin de agilizar el proceso y ampliar las opciones de atención, la SRE incorporó recientemente una nueva modalidad para tramitar o renovar el pasaporte: la posibilidad de agendar citas a través de WhatsApp. Esta iniciativa busca ofrecer una vía más accesible y eficiente para los usuarios, sumándose a los canales ya existentes, como el portal oficial y la línea telefónica.

¿Cómo tramitar el pasaporte por WhatsApp?

Para programar una cita por esta vía, basta con agregar a tus contactos el número oficial de la SRE: (+52) 55 8932 4827.

A través de ese canal, los usuarios pueden iniciar el proceso de agenda y recibir indicaciones sobre los pasos a seguir. Lo principal es enviar un mensaje con la palabra "Hola", seguido de esa acción, el chatbot se activará y comenzará a guiar al usuario paso a paso en el proceso de programación.

Durante la interacción, se solicitarán datos como el nombre completo, CURP, dirección, número de pasaporte anterior (si se trata de una renovación), y la oficina de la SRE donde se desea realizar el trámite.

Al finalizar, se enviará una confirmación con los detalles de la cita y la hoja de pago correspondiente.

Cabe resaltar que el proceso del tramite aún sigue exigiendo la asistencia presencial del solicitante el día de la cita (o de su representante legal, en caso de menores) para la toma de fotografía, huellas y firma; el uso de WhatsApp sólo sirve para agendar la cita, no para sustituir la presencia física ni la comprobación de documentos.

También es importante mencionar que las citas agendadas a través del chatbot de WhatsApp, al igual que las gestionadas por otros medios como llamada telefónica o a través del sitio web oficial de la SRE, son completamente gratuitas, además permite al usuario programar hasta cinco citas mensuales utilizando el mismo número telefónico, de esta manera, los padres de familia podrán gestionar citas para los miembros de su hogar de forma más ágil, personalizada y segura.

Costos del pasaporte en 2025

De acuerdo con la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante el 2025 los costos para el pasaporte serán los siguientes:

Vigencia de 1 año (para menores de 3 años): 885.00 pesos

Vigencia de 3 años: mil 730 pesos

Vigencia de 6 años: 2 mil 350 pesos

Vigencia de 10 años: 4 mil 120 pesos

Este nuevo sistema para tramitar la cita del pasaporte ofrece una alternativa moderna y práctica para los solicitantes, agilizando el procedimiento y evitando largas esperas, aunque conserva la necesidad de acudir físicamente para completar el trámite.

YC