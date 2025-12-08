La tecnología de fertilidad en México avanza a pasos agigantados, y con la llegada de Nucleus Embryo, un software que permite medir el riesgo de que un bebé nazca con complicaciones desde la primerísima etapa del embrión, ahora es posible calcular las probabilidades de padecer enfermedades al nacer tras analizar los genes de la madre y el padre que se sometieron a un proceso de fertilización in vitro. Con ello, se puede contar con la certeza de que el embrión, antes de que sea transferido al útero, crecerá en un bebé sano, por lo que se eliminan aquellos que podrían presentar complicaciones tras nacer.

Enrique Cervantes, director de la Clínica de la Fertilidad (CdelaF) en la Ciudad de México —único espacio donde, a la fecha, está disponible esta tecnología en México y el resto de Latinoamérica—, explicó que Nucleus Embryo es un software que nació en Nueva York, Estados Unidos, como parte de un proyecto de amplificación del genoma humano. Primero inició con Nucleus Family, mediante el cual se identificaban los genes que podrían derivar en enfermedades como cáncer, neurodegenerativas, alzheimer, entre otras. Posteriormente, Nucleus Family 2 salió al mercado con el objetivo de encontrar la predisposición de que un bebé naciera con una complicación a partir de la reproducción de dos personas.

Ahora, con de Nucleus Embryo, "puedes prevenir (enfermedades) y darle el mejor comienzo en la vida desde el primer momento. Esa es la idea de Nucleus: darles el mejor comienzo en la vida a los embriones para que en la vida adulta tengan más longevidad […]. Cada pareja puede poner la prioridad de los antecedentes que tiene. Por ejemplo, si hay una historia familiar de mucho infarto agudo al miocardio, no significa que si el embrión tiene el gen le va a dar un infarto, pero sí significa que tiene mayor riesgo en su vida adulta de que le dé. Si tengo un embrión que tiene menos genes de infarto agudo al miocardio, probablemente, para mi historia familiar, colocaría primero a ese embrión para evitar que esa tendencia genética se siga repitiendo ".

El director destacó que esta tecnología vanguardista no está destinada únicamente a parejas que no se pueden embarazar, pues CdelaF ofrece el paquete completo de Nucleus para conocer la disposición genética individual, en pareja y la predisposición a enfermedades en caso de reproducirse. Gracias a estos métodos, señaló Cervantes, las nuevas generaciones tendrán la posibilidad de prevenir enfermedades, iniciando con una vida más saludable desde el comienzo.

"Hoy en día cualquier paciente mexicano puede tener acceso a esta optimización genética, únicamente viniendo aquí a la Clínica de la Fertilidad. Obteniendo este proceso te da la facilidad de no tener que moverte a Nueva York o a otra parte del mundo para tener este tratamiento. (Nucleus Embryo) coloca a México como un país completamente vanguardista y optimizado. México se coloca como un gran país en avances de medicina reproductiva", finalizó Cervantes.

CdelaF se ubica en Vasco de Quiroga #4001, Torre A piso 10, en Santa Fe, Ciudad de México. Los costos por Nucleus Family ronda entre los 500 y los mil 200 dólares, mientras que Nucleus Embryo dependerá de la cantidad de embriones que se analizarán. El director invitó a las y los interesados a visitar la clínica para obtener mayor información sobre los procesos, pues dependen de cada persona.

También se puede visitar el sitio web https://www.cdelaf.com/, las redes sociales (Facebook e Instagram) y enviar un mensaje de WhatsApp al 55 1543 6664.

