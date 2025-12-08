Sheinbaum habla sobre la explosión del coche bomba en Coahuayana; esto dijo

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) actualizó la carpeta de investigación por la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán —clasificándolo como un hecho relacionado con la delincuencia organizada—, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a esperar el informe del gabinete de Seguridad y las conclusiones finales de la autoridad ministerial.

En conferencia de prensa matutina de este lunes, recordó que el caso es responsabilidad directa de la FGR, pero adelantó que este martes el gabinete de Seguridad ofrecerá un reporte más detallado sobre el incidente ocurrido el fin de semana.

"Mañana viene el gabinete de Seguridad, viene el informe y pueden informar a todas y a todos. Siguen las investigaciones, todavía están en curso para poder dar una explicación de qué fue lo que pasó. Están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales, y espero que ya mañana pueda haber más información para que todo mundo la conozca" , señaló.

Cuestionada sobre el motivo por el cual la FGR reclasificó el hecho, Sheinbaum explicó que corresponde a los criterios establecidos en la legislación penal.

"Lo pueden explicar, pero tiene que ver con cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal o de delincuencia organizada, y también saber exactamente qué pasó. Por eso es muy importante que se haga toda la investigación", dijo.

Sheinbaum añadió que la correcta tipificación del delito depende de conocer con precisión la causa, el modo en que ocurrió la explosión y quiénes fueron los responsables.

"A partir de la investigación también catalogar el delito y que todo mundo sepamos exactamente qué pasó… La Fiscalía tiene que hacer su parte en la investigación", insistió.

¿Reforzar la seguridad?

Ante la pregunta de si los hechos obligan a reforzar la estrategia de seguridad en la entidad, la Mandataria sostuvo que la prioridad sigue siendo fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación.

"Un delito de este tipo tiene evidentemente que investigarse: cómo fue que ocurrió, quién lo provocó, cómo llegaron al lugar donde llegaron. Para eso es importante reforzar la investigación", afirmó.

Recordó que desde el inicio de su administración se incrementó la labor de inteligencia en todo el país y particularmente en Michoacán. "A partir de ahí vienen las responsabilidades y tomar las medidas para pacificar, como lo hemos estado haciendo", apuntó.

