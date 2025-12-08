Durante la tarde de este pasado 6 de diciembre, se registró la explosión de un auto bomba —a las afueras de la base de la Policía Comunitaria local— y frente a la alcaldía de Coahuayana, en el estado de Michoacán. Fueron cuerpos de esta misma corporación quienes acusaron que pudo tratarse de un ataque perpetrado por el Cártel Nueva Generación (CNG).

"En el sitio se localizó una camioneta siniestrada por la explosión, así como los restos de dos personas. También se reportó que, derivado de este hecho, ocho personas —integrantes de la Policía Comunitaria— resultaron lesionadas, por lo que fueron canalizadas a un nosocomio, donde más tarde se confirmó el fallecimiento de tres de ellas mientras recibían atención médica", informó la Fiscalía General de Michoacán.

Habitantes de la Coahuayana temen la violencia que los azota

"Después de ese cimbronazo ya nada volverá a ser igual, a pesar de que ahorita es el lugar con más seguridad, por tanto, militar, marino, Guardia Nacional y (policías) estatales", suelta Higinio, un vecino de Coahuayana, donde el sábado estalló un coche bomba.

El miedo de los pobladores de este municipio, de la Región Sierra-Costa de Michoacán, es grande, al saber que dos sujetos estaban dentro del vehículo cargado con explosivos que estalló. Los informes indican que los atacantes ingresaron a Michoacán, a las 7:30 horas, por la carretera 200, Colima-Lázaro Cárdenas, con cuatro sujetos más que viajaban en otros dos vehículos, todos provenientes de Tecomán, Colima.

Al llegar al puente de Coahuayana, justo donde se dividen los estados de Michoacán y Colima, los sujetos detuvieron los vehículos por varios minutos. De acuerdo con imágenes en poder de las autoridades, en ese punto los criminales descendieron de los vehículos, uno de los cuales —camioneta tipo Suburban— traía ya preparada la carga de explosivos.

Minutos antes de las 12 horas, el estruendo hizo temblar la tierra, estalló el coche bomba afuera de la base de la Policía Comunitaria, frente a la presidencia municipal.

"En ese momento me dio mucho coraje e impotencia. Al principio pensé que era un dronazo a la presidencia o a la base (de la Policía); corrí hacia donde se había escuchado y cuando llego la sorpresa es que no era un dron, fue un coche bomba", narra, Evangelina Contreras Ceja, habitante de Coahuayana.

Ella es una de las centenas de mujeres que han sido desplazadas por la violencia en otros municipios de la entidad y que se refugiaron en Coahuayana.

“Fue aterrador”.

"Si tú ves a mis espaldas, todo está destruido por completo. Está destruida la panadería, la nevería, la farmacia, la carnicería y estaban los heridos. En ese momento, los únicos muertos eran los del coche bomba", subraya la mujer, mientras señala hacia la zona cero.

En el lugar también hay seis vehículos siniestrados, a los que se suman las viviendas, comercios y más automóviles y camionetas de 200 metros alrededor, alcanzados por la onda expansiva.

Cuenta que ingresó a la base de la Policía Comunitaria, ya dañada en su estructura por la explosión, donde estuvo hasta cerca de las 3 de la tarde, con la intención de sumarse a las tareas de auxilio.

"Salí, me fui a mi casa y cuando iba caminando, empecé a ver tantos pedazos de humano adentro del kínder, por donde iba caminando, fragmentos grandes y chiquitos. O sea, se hicieron pedazos los que venían en el coche bomba. No solo fue un ataque hacia la base de la Policía Comunitaria, sino también hacia la población", dice.

Lamentó que a los criminales no les haya importado que hubiera niños, gente caminando o que fuera un lugar lleno de negocios, para hacer explotar ese coche.

Recordó que desde hace seis años y, a raíz de los ataques del Cártel Nueva Generación en contra de Coahuayana, los habitantes han exigido la intervención del gobierno federal para frenar las ofensivas, este no ha hecho ni el menor intento.

"Lo digo claro, que el CNG siempre ha querido entrar a la cabecera municipal y quien ha contenido todos los ataques es la Policía Comunitaria, son los que nos protegen. Entonces, el Plan Michoacán no nos protege y lo que hemos exigido es que no vengan a criminalizar la seguridad que hay, sino a reforzarla, porque solo el pueblo, da la seguridad al pueblo", dijo.

Como Evangelina, los habitantes de Coahuayana se dicen inmersos en el temor, en la incertidumbre y en la inseguridad. Temen lo que pueda pasar cuando el despliegue de fuerzas armadas, federales y estatales se retiren con su operativo.

Apuntan a “El Yogur”

Autoridades regionales de seguridad señalan como responsable del ataque al Cártel Nueva Generación, liderado en esta región por Abraham Jesús Amador Cano, alias “El Yogur”.

"Pero quien dio la orden directa fue Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho", dice una fuente consultada. “El Yogur” es el líder regional de esa organización criminal en todo el vértice que hacen los estados de Michoacán, Jalisco y Colima.

Abraham Jesús Amador ha encabezado ataques a las poblaciones de Coahuayana, como a localidades de Aquila y ha perpetrado ofensivas contra personal militar, de Marina y la Guardia Nacional.

Además, también se le adjudica la desaparición de numerosos activistas indígenas. Hasta el momento, es el principal sospechoso del ataque con coche bomba, sobre la avenida Rayón, donde ayer se realizaban las actuaciones periciales.

