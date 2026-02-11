Nu se acerca a 14 millones de clientes en México

La fintech brasileña Nu consolida su presencia en México al acercarse a los 14 millones de usuarios y perfilar una inversión acumulada de 4 mil 200 millones de dólares hacia 2030 , como parte de su estrategia de crecimiento a largo plazo en el país.

La compañía, que opera como plataforma de servicios financieros digitales, considera al mercado mexicano como una pieza clave dentro de su expansión regional. De ese monto proyectado, aproximadamente 2 mil 400 millones de dólares estarán destinados a inversión estratégica y gastos operativos en los próximos cuatro años , cifra que se sumará al capital ya invertido desde su llegada a México.

En términos de crecimiento, la firma incorpora cerca de un millón de nuevos clientes por trimestre y actualmente alcanza a alrededor del 14% de la población adulta del país. Este ritmo le ha permitido posicionarse entre las cinco instituciones financieras más grandes del sistema mexicano y ocupar el tercer lugar en emisión de tarjetas de crédito , fortaleciendo su papel dentro del sector bancario nacional.

El crecimiento de la empresa en México

Herrera destacó que el desempeño de la operación mexicana ha sido más acelerado que el observado en Brasil en etapas equivalentes de maduración . El ingreso promedio mensual por cliente activo en México alcanzó 12.5 dólares en el tercer trimestre de 2025, cifra cercana a los 13.5 dólares registrados en Brasil en el mismo periodo. En contraste, cuando Brasil se encontraba en una fase similar a la actual de México, en el tercer trimestre de 2019, era de 6.7 dólares.

Además, el costo de atención por cliente se redujo de 3 dólares en el tercer trimestre de 2021 a 1 dólar en el mismo lapso de 2025, reflejando eficiencias operativas y mayor escala. Mientras que Brasil reportaba 15.6 millones de clientes en 2019, con una población de 210 millones de habitantes, México ya supera los 13 millones en un mercado de alrededor de 130 millones de personas, y sus depósitos actuales triplican los que Brasil tenía en esa etapa comparable.

Añadió que México, como la segunda economía y población más grande de América Latina y con un PIB per cápita superior al brasileño, ofrece un potencial relevante para el crecimiento financiero digital.

La inclusión financiera; Uno de los principales motores de expansión

De acuerdo con la empresa, cerca del 78% de sus clientes reside fuera de las principales zonas metropolitanas, en regiones donde la infraestructura bancaria tradicional es limitada. Asimismo, casi el 50% obtuvo su primera tarjeta de crédito a través de la plataforma y alrededor del 22% realizaba transacciones exclusivamente en efectivo antes de incorporarse al sistema digital.

"Estamos acompañando a millones de personas en su transición hacia el sistema financiero, formal y digital", afirmó el directivo.

