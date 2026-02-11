SAT promete bajar los impuestos a quienes cumplan este sencillo requisito

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció el programa de Repatriación de Capitales 2026, un esquema dirigido a personas físicas y morales con recursos en el extranjero que busquen regularizar su situación fiscal. La medida contempla una tasa preferencial de 15% en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) , inferior a la carga tributaria habitual, como incentivo para retornar capitales al país.

La estrategia tiene como objetivo reintegrar al sistema financiero mexicano dinero, inversiones y activos mantenidos fuera del territorio nacional antes de la fecha límite establecida por la autoridad fiscal.

Requisitos obligatorios

Para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán cumplir estrictamente con las siguientes condiciones:

Acreditar el origen lícito de los recursos que serán repatriados.

Transferir los fondos exclusivamente mediante instituciones financieras autorizadas en México.

El incumplimiento de cualquiera de estos puntos implica la exclusión automática del programa y la pérdida de la tasa preferencial.

Restricciones y permanencia de la inversión

Los recursos repatriados no podrán disponerse libremente. El SAT exige que permanezcan invertidos en México durante un periodo mínimo determinado . Además, su destino está limitado a rubros específicos, entre ellos:

Inversiones productivas.

Adquisición de activos fijos.

Instrumentos financieros autorizados.

Deuda gubernamental.

Si los fondos se utilizan para fines distintos a los permitidos, el contribuyente perderá el beneficio fiscal y deberá pagar el ISR conforme al régimen ordinario.

Con este programa, la autoridad tributaria busca fortalecer la recaudación y estimular la inversión interna bajo un esquema de regularización con condiciones estrictas.

