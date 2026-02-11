SAT promete bajar los impuestos a quienes cumplan este sencillo requisito

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció el programa de Repatriación de Capitales 2026, un esquema dirigido a personas físicas y morales con recursos en el extranjero que busquen regularizar su situación fiscal. La medida contempla una tasa preferencial de 15% en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), inferior a la carga tributaria habitual, como incentivo para retornar capitales al país.La estrategia tiene como objetivo reintegrar al sistema financiero mexicano dinero, inversiones y activos mantenidos fuera del territorio nacional antes de la fecha límite establecida por la autoridad fiscal.Para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán cumplir estrictamente con las siguientes condiciones:Los recursos repatriados no podrán disponerse libremente. El SAT exige que permanezcan invertidos en México durante un periodo mínimo determinado. Además, su destino está limitado a rubros específicos, entre ellos:Si los fondos se utilizan para fines distintos a los permitidos, el contribuyente perderá el beneficio fiscal y deberá pagar el ISR conforme al régimen ordinario.Con este programa, la autoridad tributaria busca fortalecer la recaudación y estimular la inversión interna bajo un esquema de regularización con condiciones estrictas.SV