¿Cuál es el árbol más viejo de la CDMX?

En junio del año anterior 2025 en el marco del Día Mundial del Árbol, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada y la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza anunciaron la declaratoria de 12 nuevos árboles patrimoniales: 10 ahuehuetes, un fresno y un laurel de la India.

Estos ejemplares son testigos vivos de nuestra historia y símbolo de la riqueza natural de la capital, entre esos se encuentra encuentra el árbol más antiguo de la CDMX, se trata de un Ahuehuete.

La especie de árbol más antigua

Taxodium mucronatum es el nombre científico de este árbol. El significado de ahuehuete en náhuatl puede ser “árbol viejo de agua”. Al tratarse de una especie nativa de México y por su esplendor, belleza, dimensiones colosales y tradición es considerado el árbol nacional desde 1921. Puede alcanzar los 60 y 70 metros de altura .

Este tipo de árbol es fundamental por su valor histórico y ecológico, con una longevidad que puede superar los siglos, llegando a vivir más de 700 años. Y ha crecido por toda la ciudad desde hace mucho tiempo ya que se le asocia con la autoridad.

Desde tiempos prehispánicos se le ha atribuido cualidades sagradas, incluso ha sido parte de leyendas y de la historia de distintos lugares de lengua hahuehuetl.

¿Cuál es el árbol más viejo de CDMX?

El actual árbol Ahuehuete considerado el más viejo de la CDMX es el llamado “Sabino”, el cual se encuentra en el barrio de San Juan en Xochimilco, cuenta con una altura de 24.5 metros y tiene 504 años. Se cree que fue una ofrenda de agradecimiento de parte de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica al pueblo xochimilca, quienes ayudaron a defender contra los españoles.

Su ubicación es en la calle Plazuela San Juan, esquina Sabino, Barrio de San Juan, Xochimilco.

FACEBOOK/Árboles de la Ciudad de México

Existieron otros dos ejemplares de Ahuehuete que podrían ser considerados los más viejos, lamentablemente hoy en día sólo quedan partes de sus restos pues “murieron”.

Uno es “El Sargento” uno de los árboles más queridos de la ciudad, aun después de decretada su muerte en 1969, sigue siendo muy visitado. Se encuentra frente a la Tribuna Monumental dedicada al escuadrón 201 de la fuerza aérea que participó en la Segunda Guerra Mundial.

Es posible que pudo haber sido plantado por Nezahualcóyotl, que fue tlatoani de Texcoco al oriente de la ciudad en en 1460. Es sabido que plantó muchos árboles en la zona a petición de Moctezuma I. El Sargento se cree que vivió 509 años y es considerado el segundo más famoso sólo después del Árbol de la noche victoriosa.

SEDEMA

Actualmente los restos del árbol se conservan en la Calzada del Rey en Chapultepec frente a la Fuente de la Templanza.

El otro árbol es “El Árbol de la Noche Victoriosa” o mejor conocido como "El Árbol de la Noche Triste” ejemplar que tiene más de 500 años de antigüedad y es un emblema histórico de la ciudad. Los científicos utilizaron análisis químicos de rayos X fluorescentes para determinar que data de 1519 a 1520.

SUN/ARCHIVO

Sus restos se ubican en la Calzada México-Tacuba, en la colonia Popotla.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR