CFE: Lo que se sabe de las vistas casa por casa en 2026

Otra vez corre el rumor de que "van a llamar a tu puerta". Sin embargo, no dejan de ser rumores esos mensajes de WhatsApp y publicaciones sobre que la CFE hará esas presuntas visitas casa por casa para revisar algunos detalles sobre el consumo de la electricidad.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue clara el año pasado y lo mismo ocurrirá este año.

¿Habrá visitas "casa por casa" de la CFE en 2026?

La CFE no ha iniciado ni iniciará un programa especial denominado "visitas casa por casa" para instalar medidores inteligentes, revisar supuestas conexiones ilícitas o notificar deudas.

El pasado 22 de abril de 2025, la empresa estatal de electricidad emitió una nota aclaratoria en la que desmintió información difundida de manera errónea. En ese documento aclaró que no existe un operativo extraordinario bajo ese nombre, es decir, no hay campaña especial, no hay redada eléctrica, no hay brigadas secretas recorriendo colonias.

FACEBOOK / CFE Nacional

Sobre el rumor de las visitas, se cree que todo comenzó cuando algunos usuarios interpretaron como parte de un "programa especial" las que en realidad son tareas rutinarias del personal de campo de la CFE.

Entre estas labores se incluyen:

Revisión de medidores

Verificación de instalaciones

Detección de conexiones irregulares

Notificación de adeudos cuando corresponde

En su nota aclaratoria, la CFE subrayó que la información sobre un supuesto programa de "visitas casa por casa" fue difundida de manera falsa. Reiteró que no inició el año pasado ningún esquema especial con ese nombre ni con esas características, ni lo habrá en el presente 2026.

Además, dejó claro que las acciones mencionadas son parte del trabajo cotidiano del personal operativo.

Si personal de la CFE acude a un domicilio, lo recomendable es:

Verificar que porten identificación oficial.

Confirmar información en canales oficiales.

No dejarse llevar por rumores en redes sociales.

