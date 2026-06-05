Una nueva y sofisticada modalidad de fraude digital amenaza el patrimonio de miles de mexicanos que utilizan los servicios prendarios. A través de sus canales oficiales en plataformas como Instagram, el Nacional Monte de Piedad emitió una alerta urgente de última hora dirigida a todos sus clientes y al público en general.

La institución financiera de asistencia privada identificó el envío masivo de correos electrónicos falsos que utilizan logotipos, tipografías y formatos institucionales idénticos a los auténticos , todo con el objetivo de engañar a los usuarios bajo la promesa de obtener beneficios económicos inexistentes.

El esquema de estafa opera de manera directa y agresiva, aprovechando la necesidad económica de las personas.

Los ciberdelincuentes envían notificaciones digitales donde informan al usuario sobre la disponibilidad de supuestos "descuentos exclusivos", rebajas en el pago de refrendos o facilidades extraordinarias para liberar joyas, electrónicos y herramientas empeñadas.

Sin embargo, detrás de estos atractivos mensajes no existe ninguna campaña de apoyo, sino un intento de robo de información confidencial y fraude financiero.

Así opera la estafa del falso correo en Nacional Monte de Piedad: El mecanismo de enganche

Los delincuentes digitales diseñan los correos falsos de forma minuciosa para vulnerar la confianza del cliente. Utilizan remitentes que simulan pertenecer a la organización prendaria, incluyendo palabras clave en la dirección de correo como "soporte", "promociones" o "pagos-montepiedad". Al abrir el mensaje, la víctima encuentra una redacción formal que urge a realizar un pago inmediato a través de un enlace externo o mediante depósitos en cuentas de tiendas de conveniencia ajenas a la institución.

Este método delictivo se conoce técnicamente como "phishing" (suplantación de identidad). El correo contiene enlaces maliciosos que redirigen a los usuarios a páginas web clonadas.

Si el cliente introduce su número de contrato, nombre completo o contraseñas de su banca móvil con la intención de aprovechar el supuesto descuento, los atacantes capturan la información de manera instantánea. Con estos datos en su poder, los estafadores vacían cuentas bancarias o extorsionan a los pignorantes exigiéndoles dinero a cambio de no perder el registro de sus boletas de empeño.

La respuesta institucional: Monte de Piedad aclara sus métodos de cobro

Ante el incremento de reportes de usuarios que recibieron estas notificaciones sospechosas en sus bandejas de entrada, el Nacional Monte de Piedad implementó una estrategia informativa en sus redes sociales para desmentir la existencia de dichas rebajas.

Nacional Monte de Piedad publicó en sus historias de Instagram una serie de consejos para evitar la estafa. INSTAGRAM

La organización enfatizó que no existen descuentos especiales condicionados mediante enlaces enviados por correo electrónico ni convenios de pago exprés fuera de sus canales habituales y debidamente validados.

La dirección de la institución recordó a la comunidad que todos los procesos de refrendo, desempeño y consulta de saldos se realizan bajo estrictas medidas de seguridad.

Los canales autorizados para cualquier transacción financiera son las ventanillas físicas de sus más de 300 sucursales en todo el país, su aplicación móvil oficial ("Mi Monte") y el portal web debidamente certificado que cuenta con el protocolo de seguridad cifrada "https". Ningún asesor del Monte de Piedad solicita transferencias a cuentas de particulares ni pide contraseñas personales a través de llamadas de teléfono, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos.

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¿Cómo puedo verificar si un correo electrónico del Nacional Monte de Piedad es real o falso?

Para comprobar la autenticidad, revisa detenidamente la dirección del remitente: las cuentas oficiales terminan estrictamente en el dominio '@montepiedad.com.mx'. Si el correo proviene de plataformas gratuitas como Gmail, Outlook o dominios extraños con números y letras combinadas, bórralo de inmediato y no des clic a ningún enlace.

¿Dónde puedo consultar el saldo de mi boleta de empeño de forma segura?

La única manera digital y segura de revisar el estatus de tus prendas, saldos y fechas de vencimiento es ingresando a la aplicación oficial "Mi Monte" (disponible en tiendas App Store y Play Store) o registrándote directamente en el portal oficial certificado (https://www.montepiedad.com.mx/) con tu usuario y contraseña.

¿Qué debo hacer si caí en el fraude del correo falso y proporcioné mis datos?

Si ingresaste tus datos en una página falsa, debes reportar el incidente de inmediato al centro de atención telefónica del Nacional Monte de Piedad (800 EL MONTE) para bloquear tu cuenta digital . Asimismo, si compartiste información bancaria, comunícate con tu banco para congelar tus tarjetas y levanta una denuncia formal ante la Policía Cibernética local.

JM