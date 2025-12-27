Dan 12 años de prisión a hombre ligado al CNG

Un juez federal dictó sentencia de 12 de años de prisión a Jonathan Pérez Sánchez, relacionado con el Cártel Nueva Generación (CNG), por los delitos de posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud.

El Ministerio Público Federal del caso presentó las pruebas necesarias para que el juez condenara a Pérez Sánchez, detenido por elementos federales en la comunidad de Villa Juárez, municipio de Real Asientos, Aguascalientes.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en octubre de 2023, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Aguascalientes, inició carpeta de investigación en la que obtuvo del juez de control la autorización para ejecutar un cateo en un inmueble de la comunidad de Villa Juárez.

Durante el operativo, indicó, se detuvo a Jonathan Pérez Sánchez, a quien las fuerzas federales le aseguraron 11 armas largas, mil 340 cartuchos útiles, tres portacargadores, 30 cargadores, marihuana, clorhidrato de metanfetamina, dos teléfonos celulares, dos vehículos, una motocicleta y el inmueble.

Posteriormente, fue sentenciado a 12 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina y marihuana con fines de comercio, en su variante de venta.

SV