Este viernes 1 de mayo, te compartiremos los datos acerca de los temblores que se presenten en Jalisco y el resto de la República Mexicana, según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear los sismos en México en tiempo real.El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.