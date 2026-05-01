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EN VIVO | Sismos en Jalisco y México | Viernes 1 de mayo

Te compartimos todos los detalles sobre los temblores que se presenten este viernes 1 de mayo de 2026 en México y Jalisco, cuya magnitud sea cercana, igual o superior a la magnitud 4

Fabián Flores

Este viernes 1 de mayo, te compartiremos los datos acerca de los temblores que se presenten en Jalisco y el resto de la República Mexicana, según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear los sismos en México en tiempo real.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

EN VIVO | Sismos en México | Viernes 1 de mayo ESPECIAL / SSN
EN VIVO | Sismos en México | Viernes 1 de mayo ESPECIAL / SSN

Sismo en Jalisco


El estado del occidente del país registró un temblor de magnitud 3.1 a la 01:50 horas, a 5 km al noreste de Autlán de Navarro. El siniestro tuvo una profundidad de 3.2 km.

 

 Sismo en Jalisco. ESPECIAL / SSN
 Sismo en Jalisco. ESPECIAL / SSN

Sismo en Baja California Sur


El estado del norte de México registró un temblor de magnitud 3.9 a la 01:12 horas, a 75 kilómetros (km) al noreste de Santa Rosalía. El siniestro tuvo una profundidad de 5 km.

 

 Sismo en Baja California Sur. ESPECIAL / SSN
 Sismo en Baja California Sur. ESPECIAL / SSN

México y su estrecha historia con los sismos


Los sismos han sido parte de la historia más reciente de México. Desde 1985, en el mes de septiembre, se han registrado cinco sismos con magnitud mayor o igual a 7. Gran parte de ellos son recordados por los daños materiales y pérdidas humanas que causaron.

Cronológicamente, corresponden con los eventos registrados el 19 y 20 de septiembre de 1985 en las costas de Michoacán y Guerrero, con magnitudes 8.1 y 7.6, respectivamente; 7 y 19 de septiembre de 2017 en el centro de México y golfo de Tehuantepec, con magnitudes 8.2 y 7.1, respectivamente; y 7 de septiembre de 2021 en las costas de Guerrero, de magnitud 7.1.

En el pensamiento colectivo se tiene la creencia de que septiembre es el mes de los sismos; sin embargo, esto es una casualidad debido a que no hay estudios que comprueben que se trata de una "temporada de temblores", como si se tratara de la temporada de lluvias o de calor. Lo que sí es comprobable es que, debido a la zona geográfica en la que se encuentra México, los movimientos telúricos son el pan de cada día para las y los mexicanos.

La República Mexicana colinda con cinco placas tectónicas (Placa del Pacífico, de Rivera, de Cocos, del Caribe y de Norteamérica), por lo que registra constantes sismos durante todo el día de todos los días, en especial en la zona sur, donde chocan tres de ellas.

Por ello, es relevante mantenerse al tanto de los temblores que se registren en México, principalmente, por las repercusiones sociales y estructurales que estos son capaces de provocar.

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