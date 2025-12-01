Las posadas son una de las tradiciones de Navidad que se realizan año con año en México, y para el gusto de los aficionados a las fiestas están a punto de comenzar. Estas celebraciones de diciembre se distinguen por su colorido, gracias a los dulces y piñatas, la música, la gastronomía y, sobre todo, la unión familiar. Pero, ¿cuál es fecha exacta de su inicio en este 2025?

Tradicionalmente en México, las posadas inician el 16 de diciembre y culminan la noche del 24, conocida como Noche Buena. Si bien en la actualidad algunas personas las adelantan al 1 de diciembre o continúan la fiesta después del 25, las fechas originales (del 16 al 24) no son simple casualidad. Estas corresponden a las históricas "misas de aguinaldo", una costumbre religiosa que llegó a nuestro país por los españoles durante la época colonial.

El Origen de las posadas

Las posadas tienen origen en la religión católica. Se dice que datan de la época de la Conquista, aunque con elementos prehispánicos para lo que se realiza hoy en día. Antes de la llegada de los españoles, los mexicas conmemoraban la llegada de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, durante el Panquetzaliztli (el solsticio de invierno). Esta festividad comenzaba alrededor del 6 de diciembre y se extendía por 20 días, incluyendo rituales como la colocación de estandartes y banderas, según lo documentado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en 2019.

Con la colonización, ambas celebraciones se fusionaron, dando origen a las mencionadas "misas de aguinaldo" entre el 16 y el 24 de diciembre. En estas misas se leían pasajes bíblicos, se escenificaba el nacimiento de Jesús (lo que hoy conocemos como las pastorelas) y se repartían pequeños regalos, llamados "aguinaldos", a quienes asistían.

Tras la Independencia de México, las "misas de aguinaldo" fueron quedando atrás. Sin embargo, los creyentes mantuvieron viva la tradición al trasladar las celebraciones a sus hogares. Así nacieron las posadas modernas, cuyo eje central es recrear el peregrinaje de la Virgen María y San José en busca de un lugar para hospedarse ("pedir posada").

Lo que no puede faltar en una posada en la actualidad

Las de nuestros tiempos conservan los elementos que las hacen diferentes de otras fiestas: los cantos para "pedir posada," la luz de las velas, las coloridas piñatas y el reconfortante ponche caliente. Además, son la ocasión perfecta para probar la gastronomía típica de temporada, como buñuelos, tamales y atole de frutas del otoño e invierno, mientras se convive en un ambiente de gran alegría y clima fresco.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF