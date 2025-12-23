Martes, 23 de Diciembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 23 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se establece, el clima presenta un 36% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 11

