Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este martes 23 de diciembre determina que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 89%.Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21