Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 23 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 14 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 66%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.

Según se informó, el clima presenta un 74% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 11 y temperatura mínima de 9

