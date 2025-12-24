El más reciente estudio de Ipsos en México revela que al menos la mitad de llos consumidores, el 52% para ser precisos, identifica los gastos navideños excesivos como una de las principales fuentes de estrés durante estas fechas. Esta preocupación solo es superada por el tráfico y los viajes, mencionados por el 54% de los encuestados.

El impacto del estrés económico no es igual para todos. De acuerdo con el documento de Ipsos, el grupo de 51 a 70 años es el más afectado, ya que el 58% señala los gastos como una preocupación relevante. En contraste, en las personas de 36 a 50 años, esta proporción baja al 50%. A pesar de este contexto de presión en las finanzas personales, el 54% de los mexicanos reportó haber incrementado su presupuesto para las celebraciones de fin de año.

¿Cómo pagan los mexicanos en Navidad?

En cuanto a la forma de financiar las compras, el estudio de Ipsos indica que el 53% de los consumidores utiliza el aguinaldo como su principal fuente de recursos, mientras que el 22% recurre a las tarjetas de crédito. Según la firma, estos datos reflejan que existe una mayor planeación financiera para enfrentar los picos de consumo propios de la temporada de Navidad y Año Nuevo.

El estrés financiero no detiene las fiestas

Pese a las preocupaciones por el dinero, la participación en las celebraciones se mantiene elevada. El documento detalla que el 98% de los mexicanos celebra la Navidad en familia, el 89% asiste a posadas o festejos navideños y el 92% participará en las celebraciones de Año Nuevo.

Las actividades más valoradas durante estas fechas son:

Cenas especiales: Mencionadas por el 47% de los entrevistados.

Decoración y árbol de Navidad: Concentran el interés del 34%.

Diferencias de tradiciones entre las generaciones

El estudio de Ipsos también identifica cómo cambian las costumbres según la edad. La tradición de comer las 12 uvas a medianoche es más frecuente entre personas de 36 a 50 años (70%), mientras que el uso de ropa interior de colores para atraer la suerte es más común entre los jóvenes de 18 a 35 años (23%).

Los factores que deciden la compra al momento de elegir un producto, los mexicanos priorizan los siguientes puntos:

Precio: Principal factor para el 72% de los compradores.

Seguridad en el pago: Relevante para el 71%.

Promociones y descuentos: Importante para el 65%.

Finalmente, el canal de compra también varía por generación. Los jóvenes de 18 a 35 años compran principalmente en línea influenciados por redes sociales; el grupo de 36 a 50 combina tiendas físicas y digitales; mientras que los mayores de 51 años prefieren la experiencia de compra presencial.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Playas de Jalisco que deberías visitar en Navidad y Año Nuevo

OF