El frente frío que ingresa este 25 de diciembre se convierte en el protagonista del clima en México, ya que se tiene una Navidad con temperaturas heladas y condiciones invernales severas en algunas regiones del país. Más allá de las lluvias y los vientos fuertes que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para hoy, el rasgo dominante de la jornada es el frío que se extenderá desde el noroeste hasta el centro del territorio nacional.

Lo que se espera para hoy, según el SMN

De acuerdo con el pronóstico de la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el nuevo frente frío interactúa con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta combinación favorece un marcado descenso de temperatura, rachas de viento de hasta 60 km/h y la probabilidad de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, particularmente en la Sierra de San Pedro Mártir. En estas regiones, el ambiente matutino será frío a muy frío, con sensación térmica aún más baja por efecto del viento, sobre todo hacia la tarde y la noche.

El impacto del frío se percibió más en la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde se previeron amaneceres con heladas y temperaturas mínimas bajo cero. Para hoy se pronosticaron valores de hasta -10 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, mientras que en entidades como Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla las mínimas oscilarán entre -5 y 0 °C.

En el Valle de México, el frío también se hizo presente desde las primeras horas del día, con ambiente muy frío en zonas altas, bancos de niebla y temperaturas mínimas de entre 8 y 10 °C en la Ciudad de México, y de 3 a 5 °C en Toluca. Aunque por la tarde se espera un ambiente más templado, el contraste refuerza la sensación invernal del día.

Recomendaciones por el frío

Es importante extremar precauciones ante el frío, proteger a la población vulnerable y atender recomendaciones de autoridades , ya que las bajas temperaturas y las heladas continuarán siendo el factor climático dominante durante esta Navidad.

