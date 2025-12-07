Previo a la Navidad y Día de Reyes, la diputada local del PVEM Rebeca Peralta presentó una iniciativa para prohibir la producción, distribución, venta, renta y exhibición de juguetes bélicos en la Ciudad de México, como pistolas, bombas o cuchillos.

La propuesta adiciona disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la Ley de Establecimientos Mercantiles, con el fin de desalentar la normalización de la violencia desde la infancia y promover una cultura de paz.

"No podemos permitir que la violencia se normalice desde el juego. Nuestra responsabilidad es garantizar que las infancias crezcan en entornos seguros, donde se fomente la creatividad, la empatía y la resolución pacífica de conflictos", señaló.

Recordó que organismos internacionales como Unicef y la OMS han advertido sobre la relación entre los juegos violentos y la reproducción de conductas agresivas en edades tempranas.

También destacó que en países como Alemania, Austria y Suecia, ya existen regulaciones que limitan estos productos.

"En esta temporada de Navidad y Reyes Magos invitamos a la gente a que no adquieran estos productos bélicos, el regalarlos a los niños es también una invitación a una vida donde las cosas se resuelven con violencia", enfatizó.

La diputada subrayó que, aunque la Ciudad de México ha impulsado campañas como ‘Sí al Desarme, Sí a la Paz’, la comercialización de juguetes bélicos continúa tanto en comercios informales como en plataformas digitales, donde réplicas de armas se venden desde 140 hasta 3 mil 600 pesos.

"Las campañas voluntarias no han sido suficientes. En calles del Centro Histórico siguen vendiéndose pistolas y rifles de juguete que imitan armas reales. Es momento de que la ley actúe para proteger a nuestras niñas y niños", añadió.

