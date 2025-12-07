Detienen a 12 presuntos integrantes del Cartel Nueva Generación en Chiapas

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este domingo que durante un operativo en Chiapas, agentes de seguridad detuvieron a doce presuntos integrantes del Cartel Nueva Generación, y les aseguraron armamento, vehículos y equipo táctico.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el funcionario indicó que el hecho ocurrió en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en una operación encabezado por las Fiscalías estatal y General de la República (FGR), así como de las Secretarías de la Defensa, Marina y la Guardia Nacional.

Mantente informado: Se eleva a cinco el número de muertos por explosión de coche en Coahuayana

En las acciones, los elementos de seguridad detuvieron a “12 personas que dijeron pertenecer al CNG, asegurando armas largas y cortas, vehículos narcóticos y equipo táctico”, indicó García Harfuch.

El funcionario señaló que gracias a estas acciones se inhiben “generadores” de violencia, se desarticulan “células (facciones) criminales” y se fortalece la seguridad del Pueblo de Chiapas.

El CNG está en la lista terrorista del Gobierno de Estados Unidos, al ser considerado, durante años, como uno de los más poderosos del mundo, junto al Cartel de Sinaloa.

Desde el 5 de febrero, cuando inició la 'Operación Frontera Norte' acordada con el presidente de Estados Unidos para frenar la “invasión” de migrantes y de drogas y así evitar la imposición de aranceles del 25 % a productos nacionales, México ha detenido a 9 mil 735 personas, y ha asegurado 7 mil 258 armas de fuego.

Lee también: Policías comunitarios acusan al CNG por explosión en Coahuayana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB