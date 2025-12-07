La organización criminal integrada por 13 personas, entre ellas Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen de Miss Universo y probable testigo protegido, se encargaba de buscar inmuebles deshabitados, realizando la logística para introducir personas de forma ilegal, posteriormente lo regularizan y tienen los documentos con los que ostentan la posesión y propiedad de los predios.

La causa penal detalla que Sergio Abraham Lara Paz, alias "Lara", quien cuenta con orden de aprehensión, está supeditado a las indicaciones que le da Jorge Alberts Ponce, alias "Yoryi", quien también tiene orden de aprehensión, sobre los inmuebles a los cuales se meten para ser despojados de sus propietarios, actividad que queda debidamente acreditada en diversas conversaciones.

"Jorge y Sergio Abraham se coordinan para llevar a cabo los despojos de los inmuebles que identifican por medio de sus conocidos, los cuales brindan información a cambio de dinero, personas que les ubican los inmuebles", se menciona en los archivos.

"El encargado de cambiar chapas o cerraduras de los inmuebles es Sergio, en conjunto con la gente que tiene a su cargo, por lo que una vez que están en posesión de los inmuebles los pintan, tramitan todos los documentos con la finalidad de que ellos aparezcan como propietarios para después venderlos, ocuparlos o hipotecarlos", refiere el documento.

Con esta forma de actuar se ven beneficiados económicamente, obteniendo ganancias millonarias, lo que le sirve a la organización criminal para expandirse por el territorio nacional.

El 11 de diciembre de 2024, Jorge Alberts recibe una llamada de una persona identificada como HNI, quien le pregunta que si checó los papeles de una casa, a lo cual Jorge Alberts responde que los tiene una persona llamada Fredy, HNI le dice que acaban de ir los de la construcción de los departamentos de al lado y que un "poli" les preguntó que si ya habían comprado la casa, que porque hace como cuatro meses unos señores grandes fueron a ofrecerle la vivienda en venta al ingeniero de la construcción.

"HNI le dice a Jorge Alberts que ya le marcó a Fredy para preguntarle, y éste le dijo que no es nadie porque mucha gente quiere esa casa porque ya le echaron el ojo. HNI le dice que ya checó quién es la dueña de la casa y trata de decir el nombre, pero balbucea al hablar, pero una voz femenina lo corrige y le dice que es María de los Ángeles. Que está en el asilo. Después también le comenta que ya fueron los policías, que regresaban en una hora.

"Jorge Alberts le dice que ya se meta y HNI le dice que en un rato, nomás que se metan unas personas que están de chismosas. Finalmente, le dice que ya pintaron el marco y que están raspando la pared para mañana seguir pintando", destaca el documento.

Te puede interesar: Se cuadruplica la deuda millonaria del Tren Maya

Jorge Alberts habla con HNI y este último le dice que se acaba de ir la policía y Jorge Alberts responde "pero que ya con uno adentro, no hay problema".

El 15 de diciembre de 2024, Jorge Alberts recibe una llamada del HNI, quien le comenta que ya abrió la ventana, pero que no han podido ingresar porque hay chismosos, que entre las 10 u 11 [horas] para ya poder meter al muchacho. Que también piensa dejarlos dormir ahí para que cambien la chapa y salgan hasta el otro día.

Además, le menciona que hay un piano y al parecer le mandó una foto. Posteriormente, le dice a Jorge Alberts que en caso de que encuentre alhajas, se reparten.

Jorge Alberts recibe otra llamada del HNI en la que le dice que por arriba no se puede ingresar porque hay doble puerta. Que por una estructura puede cortar un barrote y por ahí entrar por la ventana, porque el joven es flaco.

Jorge Alberts le responde que mejor corte un vidrio de los de arriba y entre por la ventana, y que si se da cuenta la gente, que diga que el chavo se iba a caer de la escalera y por eso quebró el vidrio.

"Jorge Alberts recibe una llamada de HNI, el cual le dice 'licenciado Jorge Alberto Sainz', que ya habló con Fernando y que por la alcaldía ya no pueden trabajar después de las 6 de la tarde y que se van a meter a las 12 de la tarde.

"A lo cual Jorge Alberts responde que va haber mucha gente y que se va a hacer un problema. HNI le dice que no se preocupe, que mañana él ya está adentro, que en cuanto esté adentro le haga el contrato de arrendamiento a su nombre para que no tengan problema si alguien llegara a decirles algo. Jorge Alberts le dice que le mandarán feria".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV