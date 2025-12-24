Navidad 2025: La última vez que nevó en la CDMX un 25 de diciembre

La Ciudad de México (CDMX) es uno de los lugares más importantes del mundo y con más turismo. Su belleza es única e inigualable, distintiva por los monumentos históricos, sus recintos, y sus habitantes.

Uno de los momentos inolvidable e históricos de la CDMX fue cuando nevó, hace más de 50 años.

¿Cuándo fue la última vez que nevó en Ciudad de México?

El día que la Ciudad de México se vistió de blanco por última vez fue el 11 de enero de 1967, esto no había ocurrido desde 1920.

Definitivamente se trata de un día que quedara en las memorias de muchas personas, ya que la nieve adorno de blanco el Palacio de Bellas Artes y e Ángel de la Independencia.

La nieve llegó en vísperas de Año Nuevo

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las nevadas iniciaron unos días antes. El 9 de enero de ese año comenzó todo, en el norte de México. Dos días después todo inició en el Distrito Federal (D.F.), ahora Ciudad de México.

Al rededor de la 2 de la mañana inició el espectáculo, con una temperatura de 4 grados bajo cero. La nevada se presentó en distintos puntos de la capital.

Una experiencia increíble

La nieve alcanzó los 5, y hasta los 8 centímetros de espesor; asimismo la nieve alcanzó los 60 centímetros de altura. Se trato de un evento único ya que desde 1920 —47 años atrás— no había sucedido una nevada en dicha ciudad.

Estas nevadas se quedaron en la historia, pero no se sabe con certeza si próxiamente habrá nieve de vuelta en Ciudad de México.

