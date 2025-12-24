La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) informó que, a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general subirá a 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte alcanzará los 440.87 pesos diarios.

El incremento mínimo aplicará a 61 oficios, profesiones y trabajos especiales reconocidos por la ley. El aumento seguirá la misma ruta que el salario mínimo general y el de la frontera norte, con incrementos de 13% y 5%, respectivamente.

Salarios profesionales estarán por arriba de los 300 pesos diarios

Con este aumento, prácticamente todos los salarios mínimos profesionales —sin considerar la zona fronteriza ni algunos casos específicos— superarán por primera vez la barrera de los 300 pesos diarios. En años anteriores, pese a los incrementos, todavía había ocupaciones que se mantenían en rangos cercanos a los 200 pesos.

En la frontera norte, el salario profesional mínimo será de 440.87 pesos diarios para casi todos los trabajos, con excepción de los reporteros, que tendrán un ingreso base considerablemente mayor.

Los salarios mínimos profesionales más altos en 2026

Para 2026, los sueldos profesionales mejor pagados estarán encabezados por actividades relacionadas con el periodismo y el trabajo social. Estos serán los únicos perfiles que superen los 400 pesos diarios como salario mínimo establecido:

Reportero gráfico en prensa diaria impresa: 705.46 pesos

Reportero en prensa diaria impresa: 705.46 pesos

Técnico en trabajo social: 405.82 pesos

Operador de draga: 384.25 pesos

Operador de buldózer o traxcavo: 380.74 pesos

Oficial mecánico en reparación de automóviles y camiones: 375.35 pesos

Secretario auxiliar: 374.60 pesos

Chofer de camión de carga: 370.90 pesos

Cocinero mayor en establecimientos de alimentos: 368.05 pesos

Oficial de sastrería a domicilio: 365.24 pesos

Operador de maquinaria agrícola: 365.24 pesos

Profesiones con salarios más cercanos al mínimo general

En el extremo opuesto, algunos oficios quedarán con salarios profesionales apenas por encima del mínimo general, con montos inferiores a 330 pesos diarios. Entre ellos se encuentran trabajadores como gasolineros, veladores, costureros, recamareros de hotel y empleados de tienda de autoservicio.

El salario profesional más bajo corresponderá al manejador de granja avícola, con 316.85 pesos diarios, apenas unos pesos por encima del salario mínimo general. Por su parte, las personas trabajadoras del hogar deberán recibir al menos 342.47 pesos diarios, de acuerdo con el listado oficial.

Especialistas de El Economista advierten que esta lista se ha quedado desactualizada frente a la realidad del mercado laboral y que, en la práctica, muchas empresas evitan su aplicación cambiando la denominación de los puestos.

A pesar de, con la recuperación acumulada del 154% del poder adquisitivo del salario mínimo entre 2018 y 2026, el debate sobre el incremento a los salarios profesionales vuelve a estar sobre la mesa.

AO

