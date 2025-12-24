Miércoles, 24 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

¿Cuánto ganará cada profesión en México conforme al salario mínimo en 2026?

De cara a 2026, el salario mínimo en México tendrá un nuevo ajuste al alza y con él también se incrementarán los salarios mínimos

Por: El Informador

Especialistas advierten que esta lista se ha quedado desactualizada frente a la realidad del mercado laboral. ESPECIAL

Especialistas advierten que esta lista se ha quedado desactualizada frente a la realidad del mercado laboral. ESPECIAL

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) informó que, a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general subirá a 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte alcanzará los 440.87 pesos diarios. 

El incremento mínimo aplicará a 61 oficios, profesiones y trabajos especiales reconocidos por la ley. El aumento seguirá la misma ruta que el salario mínimo general y el de la frontera norte, con incrementos de 13% y 5%, respectivamente.

Salarios profesionales estarán por arriba de los 300 pesos diarios

Con este aumento, prácticamente todos los salarios mínimos profesionales —sin considerar la zona fronteriza ni algunos casos específicos— superarán por primera vez la barrera de los 300 pesos diarios. En años anteriores, pese a los incrementos, todavía había ocupaciones que se mantenían en rangos cercanos a los 200 pesos.

En la frontera norte, el salario profesional mínimo será de 440.87 pesos diarios para casi todos los trabajos, con excepción de los reporteros, que tendrán un ingreso base considerablemente mayor.

Lee: ¿Cuánto podrás tener en tu tarjeta de débito en 2026, según el SAT?

Los salarios mínimos profesionales más altos en 2026

Para 2026, los sueldos profesionales mejor pagados estarán encabezados por actividades relacionadas con el periodismo y el trabajo social. Estos serán los únicos perfiles que superen los 400 pesos diarios como salario mínimo establecido:

  • Reportero gráfico en prensa diaria impresa: 705.46 pesos
  • Reportero en prensa diaria impresa: 705.46 pesos
  • Técnico en trabajo social: 405.82 pesos
  • Operador de draga: 384.25 pesos
  • Operador de buldózer o traxcavo: 380.74 pesos
  • Oficial mecánico en reparación de automóviles y camiones: 375.35 pesos
  • Secretario auxiliar: 374.60 pesos
  • Chofer de camión de carga: 370.90 pesos
  • Cocinero mayor en establecimientos de alimentos: 368.05 pesos
  • Oficial de sastrería a domicilio: 365.24 pesos
  • Operador de maquinaria agrícola: 365.24 pesos

Profesiones con salarios más cercanos al mínimo general

En el extremo opuesto, algunos oficios quedarán con salarios profesionales apenas por encima del mínimo general, con montos inferiores a 330 pesos diarios. Entre ellos se encuentran trabajadores como gasolineros, veladores, costureros, recamareros de hotel y empleados de tienda de autoservicio.

El salario profesional más bajo corresponderá al manejador de granja avícola, con 316.85 pesos diarios, apenas unos pesos por encima del salario mínimo general. Por su parte, las personas trabajadoras del hogar deberán recibir al menos 342.47 pesos diarios, de acuerdo con el listado oficial.

Mira: ¡Toma nota! Inician cierres viales en la Minerva

Especialistas de El Economista advierten que esta lista se ha quedado desactualizada frente a la realidad del mercado laboral y que, en la práctica, muchas empresas evitan su aplicación cambiando la denominación de los puestos. 

A pesar de, con la recuperación acumulada del 154% del poder adquisitivo del salario mínimo entre 2018 y 2026, el debate sobre el incremento a los salarios profesionales vuelve a estar sobre la mesa.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones