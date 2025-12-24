A pocas horas de la Navidad, las reuniones y otras festividades son una buena oportunidad para convivir con familia y amigos antes de que acabe el año, donde la comida se vuelve un pilar de unión para disfrutar del momento.

Sin embargo, más allá de la celebración, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierte sobre la trascendencia de las toneladas de desperdicios que provocan las fiestas decembrinas, un factor relevante cuando se analiza el impacto social de la inseguridad alimentaria que hay en diversas zonas de México.

De acuerdo con datos de la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMX), el país ocupa el primer lugar en desperdicio de alimentos por persona en América Latina, con alrededor de 30 millones de toneladas de alimentos .

De acuerdo con la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 28% de la población mundial padeció inseguridad alimentaria en 2024. Por un lado, 2 mil 300 millones de personas en el mundo no tienen acceso a alimentos y, por el contrario, alrededor de mil 300 millones de toneladas de alimentos se desperdician; dicha cantidad representa un tercio de los alimentos producidos para consumo.

Al reducir el desperdicio de alimentos durante esta época, se obtienen beneficios a la economía del hogar, el ahorro en consumo de agua, gas y luz, mientras ayudas al planeta. Se sugiere:

No comprar alimentos que no necesita

Si sobra comida en casa, reparte a tus invitados

Realiza el tradicional recalentado con la comida sobrante de la cena navideña

Planea tus comidas según el número de invitados

Congela los alimentos que te sobren para mantenerlos en buen estado y disfrutarlos después

OA