Para este miércoles 24 de diciembre, en la víspera de Navidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una Noche Buena con clima muy frío, con temperaturas de hasta 10 grados bajo cero, además de lluvias y fuertes rachas de viento en varias regiones del país.

Estados donde se pronostican lluvias hoy 24 de diciembre

El órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en Baja California, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca en Veracruz. También se esperan lluvias fuertes en Sonora, Yucatán y la zona del Papaloapan veracruzano.

Por otro lado, habrá chubascos en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y gran parte de Veracruz. Se prevén lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Michoacán. Es importante destacar que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

El SMN exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a seguir las recomendaciones de Protección Civil, ya que las lluvias más intensas podrían generar deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Estados donde se prevé viento y oleaje elevado hoy 24 de diciembre

Se espera un evento de "Norte" con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec. También se prevén rachas de viento de hasta 70 km/h en Baja California y de 40 a 60 km/h en el golfo de California y Sonora.

El oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California y el golfo de Tehuantepec, así como de hasta 2 metros en las costas de Yucatán y Quintana Roo.

Estados donde se pronostican temperaturas bajo cero hoy 24 de diciembre

Frío extremo para la Nochebuena Durante la mañana y la noche prevalecerá un ambiente de frío a muy frío en las mesas del Norte y Central. Se prevén temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como valores bajo cero en regiones montañosas del centro y norte del país.

Recomendaciones ante el pronóstico del clima hoy 24 de diciembre

Ante las bajas temperaturas, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

Estas condiciones son generadas por un canal de baja presión en el sureste del país, vaguadas en la atmósfera, el ingreso de humedad de ambos océanos y la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del territorio nacional.

