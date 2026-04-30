NASA confirma hundimiento acelerado en CDMX, según nuevas mediciones

Investigaciones recientes de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio colocan a la Ciudad de México como un punto crítico de análisis, al figurar entre las metrópolis con mayor hundimiento del terreno en el mundo.

Imágenes captadas por el satélite NISAR —proyecto conjunto de la NASA y la Organización India de Investigación Espacial— evidencian este fenómeno en la capital mexicana, considerado un problema grave que impacta a más de 21 millones de habitantes de la Zona Metropolitana.

Los registros satelitales corresponden al periodo del 25 de octubre de 2025 al 17 de enero de 2026. De acuerdo con el análisis, las áreas marcadas en azul oscuro representan zonas donde el suelo se hunde a un ritmo superior a los 2 centímetros por mes.

¿Qué de CDMX registran los mayores niveles de hundimiento?

Entre las zonas más afectadas por el hundimiento que se muestran en las imágenes satelitales de la NASA destacan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Ángel de la Independencia y el Lago de Chalco.

Ubicados en las alcaldías Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Tláhuac (una parte) respectivamente, estos tres puntos se consideran zonas clave para continuar rastreando el hundimiento de la ciudad.

Como parte de las acciones dedicadas a mitigar los daños, al Ángel de la Independencia, por ejemplo, que se encuentra sobre Paseo de la Reforma, se le han añadido 14 escalones a lo largo de los años, debido al hundimiento gradual del terreno circundante.

David Bekaert, gerente de proyecto del Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica y miembro del equipo científico de NISAR comentó que "Ciudad de México es un punto crítico conocido en lo que respecta a hundimientos, e imágenes como esta son solo el comienzo para NISAR...Vamos a ver una afluencia de nuevos descubrimientos de todo el mundo, dadas las capacidades de detección únicas de NISAR y su cobertura global constante".

Las áreas marcadas en azul oscuro representan zonas donde el suelo se hunde a un ritmo superior a los 2 centímetros por mes.

¿Por qué la CDMX se está hundiendo?

De acuerdo con la NASA, la principal causa del hundimiento en la Ciudad de México es e l bombeo de agua subterránea y el acelerado crecimiento urbano.

Esta combinación ha provocado la compactación del suelo (el antiguo lecho seco del Lago de Texcoco) sobre el que se construyó la ciudad. La situación ha progresado en la capital por más de un siglo, con los primeros registros formales realizados en 1925.

El impacto de este hundimiento se ve reflejado en fracturas y daños a la infraestructura de edificios, calles y avenidas de toda la ciudad; así como en la red de agua potable y en la operación del Metro, que es uno de los sistemas de transporte más grandes de América.

Con información de SUN

YC