Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron más de tres toneladas de cocaína en Tlaxcala y Guerrero.

En la primera acción los navales, integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutaron una orden de cateo en Tlaxcala, donde aseguraron 900 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico.

En Guerrero se aseguraron más de 2.1 toneladas de cocaína y fueron detenidas cinco personas.

En conjunto, se han incautado más de tres toneladas de cocaína, con lo que se evitó que alrededor de seis millones de dosis llegaran a la población y se generó una afectación económica superior a 600 millones de pesos para grupos de la delincuencia organizada.

CT