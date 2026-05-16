Estados Unidos (EU) busca triplicar los casos contra los presuntos narcopolíticos, de acuerdo con el diario “The New York Times” (NYT).

La administración de Donald Trump intensificó significativamente esta semana su campaña contra el narcotráfico procedente de México al instruir a los fiscales federales para que persiguieran a los funcionarios mexicanos cómplices del tráfico de estupefacientes con la intención de acusarlos en virtud de las leyes antiterroristas.

La directriz fue anunciada por Aakash Singh, subprocurador general adjunto, durante una teleconferencia interna con fiscales de las oficinas regionales, reporta el medio.

“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con la miseria y el veneno”, les dijo Singh a sus colegas, indicó una fuente al medio.

“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos”, dijo. “Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso es la cereza del pastel para nosotros”, dijo el funcionario.

Singh afirmó que el departamento quería investigar más casos de este tipo. “Debemos tratar a estas personas como los terroristas que son”, declaró.

Según el medio, “la directiva del Departamento de Justicia, que no se había dado a conocer previamente, se produce dos semanas después de que fiscales federales en Nueva York acusaran formalmente al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

“Días antes, la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un accidente automovilístico en México reveló un elemento encubierto de la represión de la Casa Blanca contra los cárteles. Estos acontecimientos han intensificado notablemente las tensiones transfronterizas”, anotó.

A pesar de que el Departamento de Justicia no manifestó de manera pública su intención de acusar a políticos de nuestro país de delitos de terrorismo, funcionarios de alto rango del gobierno han dejado claro en los últimos días que la imputación de Rocha no será un caso aislado.

“Son igualmente responsables de la muerte y la destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, al conspirar, al ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y entre en nuestro país”, advirtió en días pasados Terrance C. Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas, durante una comparecencia ante el Senado. Y añadió: “Esto es solo el principio”.

Agencias

Morena defiende lo indefendible, señala oposición

Dirigentes del PAN y PRI señalaron que la entrega voluntaria de ex funcionarios de Sinaloa a Estados Unidos evidencia que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, son culpables de sus posibles nexos con un cártel, por lo que es lamentable que la Presidencia los sigan encubriendo. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de gira por Washington, destacó la entrega de los funcionarios y anunció que seguirá presentando denuncias en instancias estadounidenses.

Marko Córtes valoró la entrega de ex funcionarios de Sinaloa y dijo que mientras en EU avanzan las investigaciones, Morena “sigue defendiendo lo indefendible”.

No compete a Sinaloa la entrega de ex funcionarios: Gobernadora

Es competencia de las autoridades federales hablar de las detenciones de los ex secretarios de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, afirmó la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde.

Dijo que los ex funcionarios ya no laboran en el Estado y la situación en Sinaloa no requiere de mayores refuerzos federales.

La mandataria dijo que, en la pasada reunión del gabinete de seguridad federal en Sinaloa, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, dio a conocer que se tienen en la entidad más de 13 mil elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La gobernadora interina inicialmente indicó ayer que no conocía los informes sobre estos dos exfuncionarios, ya que desde muy temprano no traía su celular, pero luego indicó que estos casos no caen en la competencia estatal.

Al salir de la ceremonia por el Día del Maestro, donde entregó medallas y reconocimientos a 579 docentes con más de 30 años de servicio, y al ser cuestionada sobre las entregas de estos dos ex funcionarios ante las autoridades de Estados Unidos, que los acusa de nexos con la delincuencia organizada, fue parca en su respuesta.

Bonilla Valverde participó el pasado 14 de mayo en la reunión de seguimiento del programa IMSS Bientestar entre mandatarios estatales con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia desconoce si la UIF congeló las cuentas de Rocha Moya

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desconoce si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas bancarias al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a sus familiares, así como al senador por Morena, Enrique Inzunza, acusados por Estados Unidos por nexos con grupos criminales.

“No tenía conocimiento y no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento. Le vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso. No tengo el conocimiento en particular de la UIF. La UIF es un área que es técnica, digamos, si encuentra alguna irregularidad, pues procede. Entonces, que pueda informar en su momento”, precisó en su conferencia.

Durante los últimos días, medios de comunicación dieron a conocer que la UIF congeló cuentas al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como a sus hijos, el legislador Enrique Inzunza y a otros funcionarios presuntamente ligados con narcotraficantes.

La mandataria también aclaró que la UIF no ha congelado cuentas a empresarios mexicanos y subrayó que el objetivo del gobierno federal es combatir a la delincuencia organizada mediante el seguimiento de recursos financieros ilícitos.

Gerardo Mérida habría aceptado ser testigo cooperante

Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de seguridad pública de Sinaloa, ha sido aceptado en calidad de testigo cooperante y, posiblemente, protegido, en caso de que se demuestre que su vida corre peligro, informó una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos al diario “El Universal”.

El general entregó una información inicial para que el gobierno estadounidense lo integrara en esas condiciones dentro de las instalaciones donde está recluido. Antes, Mérida Sánchez fue presentado ante una corte en Nueva York y se declaró no culpable.

CT