Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 16 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

