Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 16 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tapalpa