Sábado, 16 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este sábado 16 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 63%.

Según se comunicó, el clima presenta un 31% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa
Clima en Monterrey
Clima en Tlaquepaque
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan
Clima en Guadalajara
Clima en El Salto

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones