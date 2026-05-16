Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 16 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.

Según se anuncia, el clima presenta un 74% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

