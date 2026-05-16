Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 16 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.Según se anuncia, el clima presenta un 74% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta