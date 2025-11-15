Cinco presuntos delincuentes fueron detenidos en Michoacán durante operativos realizados por el Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal. Las acciones se llevaron a cabo en los municipios de Zamora, Apatzingán y Morelia, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, puesto en marcha por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Entre los detenidos, que incluyen a una mujer, se aseguraron seis armas largas, 220 cartuchos, 11 cargadores, casi 15 kilogramos de marihuana, cinco kilogramos de cristal, cuatro vehículos y equipo tecnológico, informó el Gabinete de Seguridad.

El operativo buscó desarticular grupos delictivos y recuperar la seguridad en la región. En un mensaje publicado en la red social X, el Gabinete de Seguridad afirmó: “Continuaremos realizando operativos estratégicos para debilitar a los grupos delictivos y recuperar la tranquilidad en la región”.

Estas acciones forman parte de una estrategia federal y estatal para reforzar la presencia de seguridad en Michoacán y atender la violencia que afecta a distintas localidades, manteniendo coordinación entre autoridades y fuerzas federales.

CT