¿Qué hacer si se me pierde mi cartilla del IMSS?

Hacer frente a una situación médica puede suceder en cualquier momento, por lo que es importante mantener todos los trámites y requisitos al día para poder ser atendido en el sector público de salud. Aquí algunos detalles:

La Cartilla Nacional de Salud es un documento indispensable para que los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reciban atención médica dentro de sus unidades .

El no contar con este carnet podría representar un grave inconveniente en casos de emergencia, ya que funciona como un registro actualizado de los servicios que ha recibido la persona anteriormente y a través de él se lleva el seguimiento del paciente.

Por tal motivo, en caso de robo o extravío deberá reponerse lo antes posible y a continuación te diremos cómo solicitar una reimpresión de carnet en el IMSS.

¿Qué hacer si se me pierde mi carnet del IMSS?

Para realizar el trámite de reposición, lo único que debes hacer es llenar una solicitud de reimpresión en la página oficial del IMSS: https://www.imss.gob.mx/tramites/reimpresion-cartilla o, por medio de la app.

Para completar el formulario deberás tener a la mano:

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico

Al finalizar la solicitud, deberás llevar el documento a tu unidad médica familiar, junto con identificación oficial para que te entreguen la reposición del carnet.

Te puede interesar: El peso ATACA al dólar en el cierre semanal

Cabe destacar que este trámite también se puede solicitar de forma presencial en la Unidad de Medicina Familiar correspondiente , de acuerdo con su domicilio, acudiendo con los mismos documentos para agilizar la solicitud.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

