México | Vialidad

Marcha Generación Z: Esta es la ruta y las alternativas viales en la CDMX

Hoy sábado 15 de noviembre, una serie de marchas se realizará en diferentes estados de México, incluida la Ciudad de México

Por: Oralia López

La marcha de la Generación Z partirá del Ángel de la Independencia a las 11:00 horas y tiene como destino el Zócalo de la Ciudad de México. AFP / ARCHIVO

Hoy sábado 15 de noviembre se realizará la llamada marcha de la Generación Z , la cual partirá del Ángel de la Independencia a las 11:00 horas y tiene como destino el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) .

Esta es la ruta de la Marcha Generación Z

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se espera que el contingente tome Paseo de la Reforma hasta Avenida Juárez, un tramo del Eje Central Lázaro Cárdenas y, posteriormente, 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo.

Las alternativas viales a la ruta de la Marcha Generación Z

La unidad de Orientación Vial dio a conocer las alternativas viales para el evento:

  • Para los automovilistas que busquen desplazarse de norte a sur, se recomienda usar el Circuito Interior.
  • La alternativa para moverse de poniente a oriente de la capital es el Eje 1 Norte José Antonio Alzate.
  • Quienes busquen trasladarse del norte al oriente de la ciudad pueden usar el Eje 1 Oriente Circunvalación.
  • La opción al sur para los automovilistas que se trasladen de oriente a poniente, y viceversa, es Avenida Chapultepec y José María Izazaga.

Lo que debes saber sobre la Marcha Generación Z

Hoy sábado 15 de noviembre, una serie de marchas se realizará en diferentes estados de todo el país, incluida la Ciudad de México. La manifestación del autodenominado grupo "Generación Z"protesta por la situación actual que vive el país.

Esta movilización ha sido criticada por la misma presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien la vincula con la oposición política a su gobierno, aunque defendió su derecho a la protesta pacífica.

¿Qué estados participarán en la marcha de la Generación Z?

Ciudad de México

  • Ciudad de México: Ángel de la Independencia → Zócalo | 11:00 horas

Baja California

  • Mexicali: Punto no especificado | 17:00 horas

Baja California Sur

  • La Paz: Malecón | 11:00 horas
  • Cabo San Lucas: Plaza Amelia Wilkes | Hora no especificada

Campeche

  • Campeche: Monumento a los Héroes de San Francisco | 11:00 horas
  • Ciudad del Carmen: Monumento "Stella Sacaris" | Hora no especificada

Chiapas

  • Tuxtla Gutiérrez: Parque Bicentenario | 9:00 horas

Chihuahua

  • Chihuahua (capital): Glorieta de Pancho Villa | 11:00 horas
  • Ciudad Juárez: Monumento Benito Juárez | Hora no especificada

Coahuila

  • Torreón: Presidencia Municipal | 10:00 horas
  • Saltillo: Alameda | 10:00 horas
  • Piedras Negras: Macroplaza | 10:00 horas
  • Monclova: Rayador de Queso | 18:00 horas
  • Sabinas: Presidencia Municipal | 10:00 horas

Colima

  • Colima (capital): Jardín de la Libertad | 16:00 horas

Durango

  • Durango (capital): Av. 20 de Noviembre y Cervantes Saavedra | 17:00 horas

Estado de México

  • Toluca: Monumento a los Niños Héroes | 11:00 horas
  • Ecatepec: Monumento Vigilante | Hora no especificada

Guanajuato

  • León: Plaza Principal | 16:00 horas

Guerrero

  • Chilpancingo: Monumento a las Banderas | 11:00 horas
  • Acapulco: Diana Cazadora | 11:00 horas

Hidalgo

  • Pachuca: Reloj Monumental | 11:00 horas
  • Tulancingo: La Villita | Hora no especificada

Jalisco

  • Guadalajara: Glorieta de los Desaparecidos | 11:00 horas
  • San Juan de los Lagos: Punto no especificado | 16:45 horas

Michoacán

  • Morelia: Plaza del Caballito | 11:00 horas

Morelos

  • Cuernavaca: Iglesia del Calvario | 11:00 horas
  • Cuautla: Alameda | Hora no especificada

Nayarit

  • Tepic: Frente al Palacio de Gobierno | 10:00 horas

Nuevo León

  • Monterrey: Explanada de los Héroes → Palacio de Gobierno | 11:00 horas

Oaxaca

  • Oaxaca de Juárez: Fuente de las Ocho Regiones | 11:00 horas

Puebla

  • Puebla (capital): "El Gallito" en Paseo Bravo | 11:00 horas

Querétaro

  • Querétaro (capital): Jardín Zenea → Palacio de la Corregidora | 11:00 horas

Quintana Roo

  • Chetumal: Monumento a la Bandera | 11:00 horas
  • Cancún: Glorieta "El Ceviche" | 11:00 horas

San Luis Potosí

  • San Luis Potosí (capital): Jardín de Tequis | 11:00 horas

Sinaloa

  • Culiacán: Catedral de Nuestra Señora del Rosario | 12:00 horas

Sonora

  • Hermosillo: Plaza Zaragoza | 11:00 horas
  • Ciudad Obregón: Plaza Álvaro Obregón | Hora no especificada

salsa Tabasco

  • Villahermosa: Parque de los Guacamayos | 11:00 horas

Tamaulipas

  • Ciudad Victoria: Plaza Hidalgo | 11:00 horas

Tlaxcala

  • Tlaxcala (capital): Escalinatas → Palacio de Gobierno | 11:00 horas

Veracruz

  • Xalapa: Parque Juárez | 11:00 horas
  • Veracruz Puerto: Macroplaza del Malecón | Hora no especificada

Yucatán

  • Mérida: Monumento a la Patria | 11:00 horas

Zacatecas

  • Zacatecas (capital): Plazuela Goitia → Plaza de Armas | 11:00 horas

