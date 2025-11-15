Marcha Generación Z: Esta es la ruta y las alternativas viales en la CDMX

Hoy sábado 15 de noviembre se realizará la llamada marcha de la Generación Z , la cual partirá del Ángel de la Independencia a las 11:00 horas y tiene como destino el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) .

Esta es la ruta de la Marcha Generación Z

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se espera que el contingente tome Paseo de la Reforma hasta Avenida Juárez, un tramo del Eje Central Lázaro Cárdenas y, posteriormente, 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo.

Las alternativas viales a la ruta de la Marcha Generación Z

La unidad de Orientación Vial dio a conocer las alternativas viales para el evento:

Para los automovilistas que busquen desplazarse de norte a sur, se recomienda usar el Circuito Interior.

La alternativa para moverse de poniente a oriente de la capital es el Eje 1 Norte José Antonio Alzate.

Quienes busquen trasladarse del norte al oriente de la ciudad pueden usar el Eje 1 Oriente Circunvalación.

La opción al sur para los automovilistas que se trasladen de oriente a poniente, y viceversa, es Avenida Chapultepec y José María Izazaga.

Lo que debes saber sobre la Marcha Generación Z

Hoy sábado 15 de noviembre, una serie de marchas se realizará en diferentes estados de todo el país, incluida la Ciudad de México. La manifestación del autodenominado grupo "Generación Z" protesta por la situación actual que vive el país.

Esta movilización ha sido criticada por la misma presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien la vincula con la oposición política a su gobierno, aunque defendió su derecho a la protesta pacífica.

¿Qué estados participarán en la marcha de la Generación Z?

Ciudad de México

Ciudad de México: Ángel de la Independencia → Zócalo | 11:00 horas

Baja California

Mexicali: Punto no especificado | 17:00 horas

Baja California Sur

La Paz: Malecón | 11:00 horas

Cabo San Lucas: Plaza Amelia Wilkes | Hora no especificada

Campeche

Campeche: Monumento a los Héroes de San Francisco | 11:00 horas

Ciudad del Carmen: Monumento "Stella Sacaris" | Hora no especificada

Chiapas

Tuxtla Gutiérrez: Parque Bicentenario | 9:00 horas

Chihuahua

Chihuahua (capital): Glorieta de Pancho Villa | 11:00 horas

Ciudad Juárez: Monumento Benito Juárez | Hora no especificada

Coahuila

Torreón: Presidencia Municipal | 10:00 horas

Saltillo: Alameda | 10:00 horas

Piedras Negras: Macroplaza | 10:00 horas

Monclova: Rayador de Queso | 18:00 horas

Sabinas: Presidencia Municipal | 10:00 horas

Colima

Colima (capital): Jardín de la Libertad | 16:00 horas

Durango

Durango (capital): Av. 20 de Noviembre y Cervantes Saavedra | 17:00 horas

Estado de México

Toluca: Monumento a los Niños Héroes | 11:00 horas

Ecatepec: Monumento Vigilante | Hora no especificada

Guanajuato

León: Plaza Principal | 16:00 horas

Guerrero

Chilpancingo: Monumento a las Banderas | 11:00 horas

Acapulco: Diana Cazadora | 11:00 horas

Hidalgo

Pachuca: Reloj Monumental | 11:00 horas

Tulancingo: La Villita | Hora no especificada

Jalisco

Guadalajara: Glorieta de los Desaparecidos | 11:00 horas

San Juan de los Lagos: Punto no especificado | 16:45 horas

Michoacán

Morelia: Plaza del Caballito | 11:00 horas

Morelos

Cuernavaca: Iglesia del Calvario | 11:00 horas

Cuautla: Alameda | Hora no especificada

Nayarit

Tepic: Frente al Palacio de Gobierno | 10:00 horas

Nuevo León

Monterrey: Explanada de los Héroes → Palacio de Gobierno | 11:00 horas

Oaxaca

Oaxaca de Juárez: Fuente de las Ocho Regiones | 11:00 horas

Puebla

Puebla (capital): "El Gallito" en Paseo Bravo | 11:00 horas

Querétaro

Querétaro (capital): Jardín Zenea → Palacio de la Corregidora | 11:00 horas

Quintana Roo

Chetumal: Monumento a la Bandera | 11:00 horas

Cancún: Glorieta "El Ceviche" | 11:00 horas

San Luis Potosí

San Luis Potosí (capital): Jardín de Tequis | 11:00 horas

Sinaloa

Culiacán: Catedral de Nuestra Señora del Rosario | 12:00 horas

Sonora

Hermosillo: Plaza Zaragoza | 11:00 horas

Ciudad Obregón: Plaza Álvaro Obregón | Hora no especificada

Tabasco

Villahermosa: Parque de los Guacamayos | 11:00 horas

Tamaulipas

Ciudad Victoria: Plaza Hidalgo | 11:00 horas

Tlaxcala

Tlaxcala (capital): Escalinatas → Palacio de Gobierno | 11:00 horas

Veracruz

Xalapa: Parque Juárez | 11:00 horas

Veracruz Puerto: Macroplaza del Malecón | Hora no especificada

Yucatán

Mérida: Monumento a la Patria | 11:00 horas

Zacatecas

Zacatecas (capital): Plazuela Goitia → Plaza de Armas | 11:00 horas

