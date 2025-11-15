Marcha Generación Z: Esta es la ruta y las alternativas viales en la CDMX

Hoy sábado 15 de noviembre se realizará la llamada marcha de la Generación Z , la cual partirá del Ángel de la Independencia a las 11:00 horas y tiene como destino el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) .De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se espera que el contingente tome Paseo de la Reforma hasta Avenida Juárez, un tramo del Eje Central Lázaro Cárdenas y, posteriormente, 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo.La unidad de Orientación Vial dio a conocer las alternativas viales para el evento:Hoy sábado 15 de noviembre, una serie de marchas se realizará en diferentes estados de todo el país, incluida la Ciudad de México. La manifestación del autodenominado grupo "Generación Z"protesta por la situación actual que vive el país.Esta movilización ha sido criticada por la misma presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien la vincula con la oposición política a su gobierno, aunque defendió su derecho a la protesta pacífica.*Con información de SUN*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppDE