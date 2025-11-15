La titular del Juzgado Primero de Distrito en Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo tramitado por Verónica y David Hernán Bermúdez Encalada, hijos del presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”. Con esta resolución, las cuentas bancarias de los hermanos seguirán bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El 24 de julio de 2025, la UIF emitió el acuerdo 228/2025, mediante el cual congeló los activos económicos de los hijos de Bermúdez Requena. El presunto líder criminal se encuentra actualmente preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, por delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión del fuero local. Ante esta medida, Verónica y David Hernán presentaron un amparo que fue rechazado por la jueza Carbajal Díaz.

Por otra parte, la magistrada admitió a trámite el amparo de Fabiola Bermúdez Encalada, a quien se le había negado en agosto la suspensión definitiva contra el bloqueo de su cuenta bancaria en BBVA. Asimismo, el Tribunal Colegiado en materia Penal ordenó a la jueza permitir que Hernán Bermúdez ratifique, vía videoconferencia, la demanda de amparo interpuesta el 14 de agosto contra el bloqueo de sus cuentas y las de sus familiares.

En su escrito, Bermúdez Requena aseguró que la determinación de la UIF es resultado de una persecución política en la que se han visto involucrados “injustamente”. En julio pasado, la UIF bloqueó también las cuentas del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y de empresas familiares por presunto lavado de dinero, mientras que la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de empresas de juegos y apuestas vinculadas a los familiares del presunto líder de “La Barredora”.

CT